渣打曾繼志：聯儲料明年下半年始減息

料美今年再加息一次 P或跟加0.125厘

港元拆息近期顯著回落，至上周四已跌至3.72厘，重回今年5月初水平，港美息差擴闊令港匯上周三曾低見7.8479，再貼近7.85的弱方兌換保證水平。曾繼志指出，港元拆息下跌近期受內房債務問題影響市場投資氣氛，游資多泊回銀行，加上中資企業派息期已過，降低港元需求。

港匯近期或短暫跌穿7.85

不過曾繼志指出，隨着9月季結臨近提高資金需求，加上本港公司業務恢復增加貸款需求，他認為港元拆息再跌空間並不多，1個月拆息將回到4厘的常態水平，而套息交易者在港匯跌至7.85邊緣已開始獲利平倉，因此預期港匯近期有機會跌穿7.85，但時間也會相當短暫，目前市場流動性充裕，銀行體系總結餘目前在450億水平，再跌的空間也不大。曾繼志又認為，假設美國今年內再加息一次，本港最優惠利率（P）也只會跟升0.125厘。

高息環境亦影響市場投資氣氛，曾繼志指目前無風險回報可達5至6厘，投資者目前信心程度未必認為可以跑贏，一旦減息會有助增加進行較高風險投資的意欲。近日市場尋求如何提升股市流動性，他認為「沒有打支針就可以催谷流動性」，最重要還是提升投資者信心，經濟環境、企業業績、中美關係、進出口等基本因素好轉，幫助投資者獲利。

今年上半年，渣打香港金融市場業務收入按年上升23%，曾繼志指上半年人民幣等匯率波動，帶動客戶有不少外匯對冲需求，利息高企增加結構性票據的吸引力，預期加息周期完結前，不少機構投資者鎖定高利息收益。展望下半年，曾繼志指傳統上金融市場活動較上半年放緩，市場氣氛亦偏向觀望，不過客戶對風險管理和對冲仍有需求，對下半年業務表現審慎樂觀，期望全年收入可保持雙位數增長。