陳茂波：減印花稅無助長期提振股市 憂適得其反 將研擴資金來源吸優質企業上市

明報記者 江陵凱

陳茂波於網誌亦提及，上周二（29日）成立的促進股票市場流動性專責小組，將於本周召開首次會議，將全面檢視不同的內外因素，例如研究如何擴寬市場的資金來源和流量、吸引更多優質企業來港上市、激活產品創新及多樣化等。小組主席、證監會前主席唐家成早前接受港台訪問時便指，指調整股票印花稅會是小組研究的其中一個部分。

消息人士指未全面落閘

陳茂波於網誌中指出1999至2001年（應指98至01年），其間三度下調股票印花稅，惟交投量不振反跌，期內日均成交額卻由1997年約143億元下降至2002年的60億元；以及股票交易印花稅於2021年輕微上調至0.13%，而8月至12月港股日均成交卻較2020年同期多出2%為例，以證明股票交投不單純受印花稅調整左右。但另一方面，自2021年8月調升股票印花稅至今，港股成交的確亦有下降趨勢。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量解釋指，1998至2001年3度下調股票印花稅後交投量不振反跌的原因，在於當時金融風暴後香港整個股市向下。而現時令港股交投量疲弱的主因不在於股票印花稅，而是息口高企下，全球股市的交投量亦偏向疲弱。他不認為陳茂波的言論等同於對減股票印花稅的建議「全面落閘」，又指政府2021年調升股票印花稅是為了當時補貼疫情方面的開支，而現時疫情已經過去，他認為股票印花稅有空間回落至疫前的0.1%。

若減印花稅 或須調升其他稅種

香港浸會大學商學院財務及決策系副教授麥萃才則認為，股票印花稅未必為港股交投疲弱的主要原因，他表示中美角力，美國總統拜登於上月簽署禁投令，禁止美國公民和機構投資予中國科技類股份，而此類股份大部分有於香港上市，令投資者擔心購買此類股份時或會蒙受損失，從而產生寒蟬效應、令投資者卻步。他又指，若要減股票印花稅，政府或有需要研究，調升其他稅種，如薪俸稅或利得稅以彌補稅收損失。