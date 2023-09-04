馬泰陽：「撤辣」救市莫遲疑

目前市况尚未明朗，有部分業主讓步，願意降價出售。土地註冊處資料顯示，8月截至29日二手住宅註冊量表現，當中逾1000萬元二手住宅錄292宗註冊，較7月同期的321宗減少約9%；逾500萬至000萬元二手住宅錄1027宗註冊，較7月同期的1033宗微跌約0.6%；相反，500萬元或以下二手住宅錄1075宗註冊，較上月同期的1049宗增加約2.5%，可見細價物業的成交較為活躍。

至於二手住宅，嘉湖山莊以20宗註冊居榜首，較上月同期的23宗減少約13%；海怡半島以19宗註冊排第二，較上月同期的5宗大增2.8倍；麗港城及美孚新邨以18宗註冊緊隨其後，其中麗港城較上月同期的16宗增加12.5%，美孚新邨較上月同期的20宗減少10%。

筆者認為，現時息口走勢當未明朗化，買家入市信心簿弱，一手新盤紛紛以「貼市價」或「低市價」策略出擊，加上部分發展商貨尾單位重新訂價，以折讓價重推；而業主減價沽貨壓力增加，目前樓價時光倒流，若第三季欠缺利好消息，相信樓價跌幅有機會進一步擴大，故期望政府在樓市跌勢加劇前盡早「撤辣」，抓緊最佳救市時。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]