陳永傑：美或再加息 股樓勢反覆

美國7月零售額按月升0.7%，比較預期強勁，第二季經濟增幅達2.4%，也高於聯儲局官員預測。

明年有貨幣政策決定權的巴爾金指出，和三四個月前相比，相關數據反映經濟有再加速徵兆，令到通脹可能保持高企，使到他相信聯儲局有進一步加息的必要。巴爾金強調，無意揣測聯儲局9月議息決定。市場普遍預期聯儲局屆時將維持利率不變。巴爾金認為，近月來數據未有讓他擔心聯儲局加息步伐過速或對經濟構成負面打擊。

筆者觀點是美國近月公布的經濟數據偏強，似乎與經濟軟着陸背道而馳。美國經濟繼續強勁，聯儲局減息挽救經濟的理據便會減少。假如美息踞高不下，美國、香港以至世界許多經濟體的息口亦難以回落至比較低水平，一起要捱高息的日子。因為美息對全球息口都有重大關連，需要跟隨。

《Mortgage News Daily》報道，不久前美國30年期定息按揭敍造利率平均值報7.48厘，是2000年11月以來最高水平，比對上周數字上升29個基點。

美息繼續在高位橫行，甚至再升，供樓人士就要付出更多利息支出，影響可調動資金數額。有不少人認為美國會步入經濟衰退，但經濟數據仍強，全球投資市場的樓市及股市表現反覆是免不了的。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]