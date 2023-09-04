瑞銀亞洲：文心一言上架 百度購17787

【明報專訊】內地上周四公布首批可向公眾提供AI大模型的名單，其中百度（9888）的「文心一言」、商湯（0020）的「商量SenseChat」等均榜上有名，至於阿里（9988）的AI模型則不包含在內。同日，百度的「文心一言」正式於內地蘋果App Store上架。如投資者認為「文心一言」的推行可帶動百度股價，看好百度可留意百度認購（17787），行使價180.1元，2024年3月到期，有效槓桿約5.1倍。如投資者看淡百度，可留意百度熊證（52923），收回價160元，行使價162元，2024年2月到期，有效槓桿約6.6倍。
另如投資者看好商湯，可留意商湯認購（18232），行使價2.39元，2025年3月到期，有效槓桿約1.7倍。如投資者看好阿里，可留意阿里牛證（51673），收回價83.14元，行使價81.64元，2023年12月到期，有效槓桿約9.7倍。
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