溫傑：利華受惠「Uber飛輪效應」 增長可憧憬

【明報專訊】業績期內我們的研究團隊積極參加不同上市企業的業績發布會及分析員會議，希望可以為讀者發掘更多前景理想的股份。當中除部分各位戰友已耳熟能詳的大中型股外，部分暫時市值較細的股份實具投資潛力，例如本周介紹的利華控股（1346）。
集團主要為知名品牌提供多個服裝類別的供應鏈解決方案，旗下的服裝類別非常多元化，包括下裝、襯衫、外套、西裝、軟織品、針織品及毛衣等。另外有兩點值得留意，首先是集團與全球超過100個知名品牌及逾50家工廠合作，印證其產品及服務質素得到業界認同。第二是有別於一般代理商，集團能提供一站式的增值服務，因此毛利率達25%以上（作為參考，一般採購代理的毛利率或3%至5%）。業績方面，集團今年上半年銷售額及利潤按年實現溫和增長，分別約為3.6%及15.1%。表面上看業績尚算不俗，但細心的讀者或發現增長率較以往明顯放緩。針對此點，管理層有詳細解釋：由於市場假設疫情後西方國家消費者對服裝的需求會繼續反彈，及與COVID相關的供應鏈中斷限制了供應量及交貨的情况下，許多品牌及零售商下單的數量較預測的多，且時間較往常為早。可惜疫情後消費者對服裝的需求反彈不如預期，許多品牌公司及零售商因而面臨嚴重的存貨囤積，因此於2023年度大幅削減採購。
面對需求下降，同業普遍出現業績倒退，而集團的穩健增長正反映其相對優勢，並意味着成功從競爭對手贏得市場份額。事實上，2020至2022年集團收入的複合年增長率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）達57.3%。當中主要受惠顧客數目增加、提供更多服裝類別，以及交叉銷售的能力提升等因素。為進一步講解集團的優勢，在此分享管理層提出的「Uber飛輪效應」：使用Uber的乘客愈多，Uber吸引的汽車則愈多；隨着Uber網絡中的汽車愈多，乘客等車的時間愈短，則吸引更多乘客。同樣地，倘更多客戶對利華或集團若干產品類別的需求增多，集團自然會就該等類別尋找更多合作廠房，因此能夠為客戶提供更多選擇，客戶亦會發現利華更具吸引力並下達更多訂單，從而推動飛輪發展。
此外，利華正積極推動數字化轉型，例如通過構建數據倉庫以實現數據的無縫管理及分析。雖然有關技術投資可能會在中短期內影響盈利，但我們同意管理層，從長遠來看，平台數字化將推動更多有機增長，有助集團成為全球其一首屈一指的服裝生產平台。由於尚未在服裝行業中，發現許多公司採用利華現時的平台模式，而其目標是在這個贏者通贏的平台市場中保持並擴大領先地位，有助推動業績，並推動股價。
綜合而言，集團於行業具優勢，業績維持增長而未來發展值得憧憬，大家可持續關注。
凱基亞洲投資策略部主管
（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）
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