許健生：港須設數據局 國際化成關鍵

創新科技及工業局長孫東於今年6月底在北京與國家互聯網信息辦公室簽署的《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，提及特區政府將與國家網信辦商討具體的數據跨境流動措施，以實現內地數據有序、安全地流動到香港，而本港希望成為國際數據港，能夠接收內地和國際的數據資源，並保持現有的國際數據流入香港的狀態。

發展數字經濟人工智能佔優勢

如跨境數據能落實，那香港便是全球唯一擁有中國及國際數據的地區，這在發展數字經濟及人工智能等領域具備絕對優勢。當然，如何應用及保護有關數據不被外泄及濫用是一個需要處理的問題。同時，在目前的地緣政治環境及國安法的關係下，國際企業是否還願意把數據留在香港？這是一個不確定的因素。

在大數據及人工智能時代，數據已成為全球最重要的資源。香港作為國際金融中心和全球城市，需要掌握這個時代的節奏。因此，仿效內地數據局的落實，香港也需要考慮建立專責的數據局，這對於香港的未來發展具有重大意義。

數據局的重要性：1. 數據策略：數據局可以為香港的數據政策制定策略和方向，包括數據保護、數據共享、數據治理等方面，這些都是推動數據驅動經濟的核心。2. 開放數據：透過數據局，我們可以更有效地推動政府數據的開放，這將鼓勵公眾、企業和研究者利用這些數據創新，進一步推動經濟發展。3. 數據能力：數據局可以協助提升香港公眾和企業的數據素養，包括數據分析、數據科學和人工智能等方面的能力。

數據局對未來人工智能和創科發展的影響將深遠：1. 數據驅動的創新：數據是人工智能和創科發展的重要燃料，透過開放政府數據，數據局可以促進新的商業模式、新的產品和服務的創新。2. 人工智能策略：數據局可以為香港的人工智能發展提供策略指導，包括人工智能的道德和法律問題，以及如何推動人工智能的研究和應用。3. 數據科學和AI教育：通過數據局，我們可以推動數據科學和人工智能的教育，這對於培養未來的數據科學家和AI專家是至關重要的。

應由司長跨部門統籌

本地業界和政府在討論有關政府數據開放也十多年了，目前政府在開放政府數據的態度較十多年前相對進取了不少，但仍是龜速。這也不能怪哪個部門做得不好，因「傳統上」 當某些工作涉及跨政府部門時，都會變成探戈式討論，進進退退、寸步難行。筆者認為如真的要成立數據局，必須好像對應超強颱風「蘇拉」襲港，由司長作跨部門統籌才能有機會產出結果，這可能要辛苦陳茂波司長了！

打造「數據安全網」

吸引國際企業數據留港

至於國際企業是否願意繼續把數據留在香港，這也是一個極具挑戰的議題。因為如香港只有本地數據及內地數據，但缺乏國際數據的支持，那我們跟內地其他的數據平台有什麼分別？筆者認為如國際企業純粹以商業角度在考量，那就簡單得多，只要提供一些經濟的誘因便可解決。但目前的狀况已涉及地緣政治和其他較複雜的問題，並不是錢能解決的。

但在商業及科研角度，國際企業亦會對內地的原始數據感興趣，那筆者建議是否可以打造一個「數據安全網」？在合理及安全的規範下，企業能接觸內地及海外數據而不會就某些法例所監管。

香港設立數據局將有助於推動數據驅動的經濟，並為未來人工智能和創科發展奠定堅實的基礎。這不僅將使香港在全球數據經濟中保持競爭力，亦是香港的未來創造新經濟增長點及維持香港國際化形象的重要元素。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]