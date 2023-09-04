梁振輝：歐央行料續加息 美元強勢減弱

由於我們一直預期歐洲央行將再次加息，近期歐元的疲軟看來有點過度。然而，對能源價格飈升和對中國出口可能減少的擔憂，有機會限制近期的上漲空間。 另一方面，我們期待英鎊兌美元能走高，因為核心通脹上升，意味着英國央行別無選擇下只能在短期內繼續加息。美元兌瑞郎則可能會區間波動，預計瑞士央行將暫停其緊縮周期，因為瑞士通脹已經連續5個月下降，目前水平遠低於2%的門檻。

不少投資者關注日圓走勢，若美元兌日圓呈區間上落，可能在未來幾周內觸及150的前高位。 然而，我們認為未來3個月和12個月將呈下跌，因為預計日本國債收益率逐步上升，將導致利差收窄。日本央行的任何干預匯市行動或是孳息曲線控制（YCC）政策的變化，都可能成為加速美元兌日圓下跌（日圓上升）的催化劑。

看好大宗商品貨幣

我們仍然看好大宗商品貨幣（包括澳元、紐元和加元），但降低了3個月的目標水平，因為中國規模較小且速度慢於預期的刺激措施，可能會打壓大宗商品的需求。

由於美國和中國貨幣政策分歧的推動力，或許會被政策支持所抵消，美元兌離岸人民幣短期內有機會保持區間波動。 然而，最終內地的增長回升應該會推動離岸人民幣轉強。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]