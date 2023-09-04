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收息股首選中資電訊 享逾6厘息

【明報專訊】銀債5厘保底息成為不少食息一族的「追息」指標，由於近期市場不乏5厘的美元定存優惠選擇，加上港股持續偏軟，市場人士普遍認為現階段應選擇盈利、現金流穩健，以及可維持派息的收息股，尤以股息率逾6厘的中資電訊股較為值博，但仍需有股價或短線調整的心理準備。

明報記者 劉敬華

意博資本亞洲執行合伙人鄧聲興指出，目前美息已逾5厘，加上股市仍有下行風險，只能提供5至6厘的收息股風險回報並不吸引，因提供的股息並不足以彌補投資者面對的股價短期下行風險，但即使股息逾6厘，也要留意相關高息是否基於前景被看淡而股價大跌所致，以免賺息蝕價。他認為，應選擇具穩定盈利、現金流及派息的股份，目前不少中資電訊股均符合這些條件，如中移動（0941）及聯通（0762），且盈利前景較不少本港傳統公用股吸引。耀才證券研究部總監植耀輝亦認為收息首選電訊股，基於電訊行業的收入及盈利具持續性，有能力維持派息，行業中較看好中移動。

若比較三大內地電訊股，以上周四（31日）收市價計，股息率以中移動的6.92厘最為吸引；而且於過去1個月的大跌市中，三者當中亦以中移動股價最為穩健，僅跌0.05%；估值方面，三股當中以聯通的預測市盈率8.42倍最低。不過，入場費方面，以中移動的逾3萬元一手門檻較高。大摩報告指，聯通第二季業績穩定增長，且管理層重申全年純利增長目標為雙位數，更有意調高派息比率，予7元目標價，維持「增持」評級，另認為中移動次季服務收入符預期，且上半年雲業務優於內地同業，維持「增持」評級，目標價75元。

須有股價短線調整心理準備

除電訊股外，銀行股向來為收息之選，最近不少內銀股股息率已升至9厘。植耀輝表示，內銀股股息率偏高，主要是基於股價受壓，目前內銀股或受內房債務問題影響，對於着重穩健收息的投資者而言並非理想的選擇。鄧聲興則認為，現時一眾內銀股股價已累跌不少，相信當中大型內銀股再跌空間或有限，對於能承受一定風險的投資者可考慮小注部署，以獲取逾9厘的股息。比較三隻大型內銀股，以建行（0939）股息率貼近10厘最高，估值亦以建行的預測市盈率2.94倍較為吸引，惟某程度上是基於過去1個月股價跌6.46%所致。至於大行看法，高盛認為經濟環境疲軟下，建行次季淨利息收入的疲弱為市場預期之內，並認為建行應作更多撥備，維持「買入」評級，但將其目標價由5.8元下調至5.14元。至於向來為收息人士愛股的匯控（0005）及恒生（0011），鄧聲興認為兩者中以匯控較為可取，因較能受惠於美息上升，且股息率亦較為吸引。花旗報告指，匯控可透過派息及回購提供吸引的資本回報，加上美息上升下，其淨利息收入有望增加，予「買入」評級。

除電訊股外，部分公用股及公路股也具有穩定現金流的收息股特性，而隨着能源價格回升，近期個別石油石化股及煤炭股也受到收息投資者的垂青。植耀輝指出，其他收息股選擇方面，還可留意個別航運股，如中遠海運國際（0517），該公司上半年純利增1倍至3.36億元，公司持有60億元淨現金，財務穩健，且維持接近100%派息比率，意味隨着盈利增加，未來派息也有機會增加，但亦提醒由於未來港股仍有下行風險，若股市持續向下，即使是再穩健股份如中移動，股價也有機會隨大市調整，收息投資者要有股價或會出現短期調整的心理準備，意味現階段投資收息股或要持有較長時間。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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