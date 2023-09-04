花生蛋白質製植物雞肉 建差異化及成本優勢

明報記者 薛偉傑

Haofood International總經理郭衍輝表示，公司成立於2020年4月，由4名印尼人和中國人創辦。4人在食品行業都有超過15年的經驗。其中一名共同創辦人兼首席技術官，就是華東理工大學生物工程學院食品科學與工程系教授劉少偉。Haofood最先在香港註冊公司，之後在上海成立總部；新加坡分公司負責管理中國以外的亞太區市場。

市場上的植物肉，大多數以大豆、豌豆、菇類、藜麥及米等加工處理、混合調味製成。部分技術稍高的，會加入以生物科技製造的大豆血紅蛋白。該公司的植物雞肉，是採用劉少偉研究出來的製法，主要以花生蛋白質製成。

郭衍輝稱，採用花生蛋白質作為原材料的原因，首先是該公司曾在內地進行多次市場調查，使用由不同原材料製成的植物肉來雙盲測試，以花生蛋白質製造的植物雞肉反饋都很好。另外，有部分消費者表示，不太喜歡當時市場上部分植物肉像豆腐般的口感。因此，該公司相信，以花生蛋白質來製造植物雞肉，會較有差異化優勢。

其次，和很多主流農產品相比，花生在種植過程中二氧化碳排放量和用水量都比較低。以二氧化碳排放量為例，生產每公斤真雞肉會產生9.87公斤二氧化碳；種植每公斤大豆或核桃產生0.98公斤二氧化碳；種植每公斤花生產生0.43公斤二氧化碳，分別是真雞肉的4.36%，以及大豆或核桃的43.9%。用水量方面，生產每公斤大豆乾物質，耗水約600至1000公斤；生產每公斤花生乾物質，耗水約450公斤，同樣較低。而且，該公司植物雞肉不需要用全新花生來製造，而是從山東省冷壓花生油廠回收榨油後的花生渣來製造，可說是物盡其用及環保。

據悉，Haofood植物雞肉專利製造技術Innotein包含7種主要工藝，包括從花生渣分離出花生蛋白質，以及「高濕度擠出成型」（High Moisture Extrusion, HME）。由於蛋白質原料是粉狀，必須加工才能變成纖維拉絲的狀態。一般的擠壓技術通常會令最終產品很乾，不太像真肉。HME技術通過在中段注水，提高整個原材料的濕度。通過HME技術，可以將原材料的粉狀蛋白質加工成帶有拉絲質感、多汁、比較像真肉的蛋白質纖維，盡量模仿雞肉的質感、嚼勁和紋理。

Haofood創辦人兼行政總裁Astrid Prajogo表示，使用花生渣作為原材料，成本低於豆類原料，製作工序亦較少。而且，從消費者的反饋來看，以花生蛋白質製造的植物雞肉，也不會像大豆植物肉般有豆腐般的口感。

去年種子輪融資籌350萬美元

2021年7月，該公司成立一年多，在內地推出了第一批植物雞肉產品，即3款「素享雞扒」（香酥原味、香酥辛辣、易塑形原味），主攻B2B市場。客戶主要是小型連鎖食肆，例如有幾間分店的沙律吧和輕食店等。2022年4月中，該公司宣布，已在種子輪融資中籌得350萬美元（約2730萬港元）。同時，其素享雞扒在內地已獲得50多個品牌客戶採用，在200多間門店提供。今年2月，該公司再推出3款「輕享素素肌」，即無添加「手撕植物雞肉」（原味、黑椒、新疆燒烤），以不含味精、人造香料、人造色素、增稠劑、保水劑、防腐劑等為賣點。

除主攻B2B市場之外，亦有小量透過淘寶零售，每盒零售價40多元人民幣，3盒零售價約120元人民幣。此外，已開始出口到新加坡，賣給B2B客戶。郭衍輝稱，若以新加坡市場來說，其產品的批發價其實和真雞肉差不多。

擬建自家生產設施省成本

現時，該公司在內地共有數家合作代工廠，分佈在山東和安徽等幾個省份。Astrid Prajogo曾在2月底表示，正籌劃未來建立自家生產設施，以進一步節省生產成本、降低產品售價和方便新產品「落地」，但未透露具體時間表和所需資金。

[新經濟新天地]