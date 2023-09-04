手遊商中旭錄盈利 毛利率趨降

撰文 旻晞

根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計，中旭是內地第五大手機遊戲產品發行公司，佔2022年總市佔率的3.5%。不過話說回來，首四大參與者市佔率超過60%，這當然包括市場熟悉的騰訊（0700，佔40%）及網易（9999，佔15.1%），中旭這個第五大，要拉近與首兩大的距離亦非易事。

自成立以來，中旭已營銷及營運超過310款遊戲產品，截至今年4月底，有90款營運中的遊戲產品。近年，推動中旭未來營收增長的5款遊戲產品分別為《原始傳奇》、《古雲傳奇》、《熱血合擊》、《國戰傳奇》和《怒火一刀》，其中《古雲傳奇》為自有，其餘四款遊戲均為授權營運。

大部分收入靠自營模式 佔比漸降

集團的遊戲營運業務主要分自營模式及聯營模式，前者由公司兼顧遊戲的發行，直接向終端用戶收取費用（扣除第三方支付渠道的費用）；後者則透過合作分銷渠道，如應用商店及網站合作，並收取兩者協定的總流水部分。

於往績期間，中旭大部分收入來自自營模式，不過收入佔比有逐漸下降的趨勢，由2020年佔84.2%，逐步下跌至今年首4個月的65.1%。由於自營模式與聯營模式的毛利率「差天共地」，如今年首4個月，兩者毛利率分別為93.9%及19.5%，故自營業務收入佔比下跌，成為中旭近年總體毛利率逐年下跌的主因。

不只是毛利率，經過過去幾年的高速增長後，今年首4個月中旭收入亦按年倒退。集團解釋，主要是反映自營業務下的網絡遊戲發行業務，以及其他營銷產生的收入減少，尤其是若干遊戲產品已進入其生命周期的後期階段。

遊戲行業屬周期性行業，要避免收入的波動，盡量培育更多大熱遊戲，以分散遊戲集中風險是路人皆知的道理。從往績看，中旭在這方面似乎有不錯的發展趨勢，如其五大遊戲收入佔比於2020年至今年首4個月，分別為85.6%、83.3%、65.2%及54.9%，有逐漸下跌趨勢。而按過去3年的全年計，年收入逾10億元的遊戲數目，由2020年的僅1個，增至去年的4個。與此同時，集團最高1%的付費用戶貢獻總流水，亦由55.4%降至49.8%。

近年開拓即食及潮玩產品

除於遊戲營運深耕，中旭近年亦有其他嘗試，例如為非遊戲應用程序，主要是網絡文學產品開發商提供營銷服務。中旭甚至跳出本行，如2020年開始透過第三方線上零售平台及分銷商，向終端消費者銷售「渣渣灰」品牌的米粉產品及其他快速消費食品；2021年中旭亦推出潮玩品牌「Bro Kooli」，一款以西蘭花頭大叔為形象的自主研發潮流玩具。但以上消費業務目前佔中旭收入比例仍較低，如今年首4個月僅3.3%，仍未對集團盈收有太大貢獻。

對中旭盈收有更大左右的，或是內地政策法規因素。稍有留意內地電遊市場都知近年內地對遊戲行業的監管新政「層出不窮」。這可分為幾方面，包括個人私隱保護規例、數據安全監管，以及近年備受關注保護未成年人沉迷網絡遊戲的規管。前兩者為遊戲營運商帶來營運風險；後者則直接打擊遊戲營運商的收入空間。

遊戲監管新規恐影響業務

如國家新聞出版署於2021年8月發布、並於同年9月1日生效的《國家新聞出版署關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，規定18歲以下青少年每周玩遊戲時間最多為3小時，並且只能在周末和節假日進行。時至今年，規限甚至有進一步收緊的可能，如上月初，便曾有消息指網信辦發布「移動互動網未成年人模式建設指南」的徵求意見稿，研究擬進一步管制18歲以下未成年人每日使用智能手機的時間、最多不超過2小時。若相關規管最終落實，那對中旭於遊戲業務的營運打擊可想而知。

另一項要注意的地方，是近年中旭持續捲入有關知識產權的訴訟。公司於臨時招股文件便透露，截至最後實際可行日期，其於內地面臨4宗正在進行的知識產權相關訴訟。根據目前及有待二審法院審查的判決，中旭等共同被告已支付及應付的與訴訟相關的金錢賠償總額為915萬元。

至於另一宗仍在早期階段的訴訟，是有關株式會社傳奇IP（原告）於2021年指控中旭的一家合營企業，及另外兩家共同被告之間簽訂的合作協議及其他附屬文件，侵犯了原告的著作權，及涉嫌在共建的網站上存在誤導性資料及對原告的商業詆毀，因而要求中旭等被告金錢賠償1億元。有關訴訟仍未有任何結果，但中旭稱，按其委聘的訴訟專家意見，訴訟不太可能對其業務、經營業績及財務狀况造成任何重大影響。

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