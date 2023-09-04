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經濟
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卓百德：內地金融機構料成港商廈新貴

【明報專訊】本港整體寫字樓空置率由2018年的8.6%急升至去年的14.4%，期內租金則反覆下跌，而向前望的話，香港第一代星級地產分析員、Portwood Capital董事總經理卓百德（Peter Churchouse）在專訪中認為，由於中國與以美國為首的西方國家角力料仍持續，本港寫字樓市場未來一至兩年難以明顯改善，但中長期而言，他看好內地金融機構將會積極進駐本港，成為寫字樓租戶的生力軍。

卓百德指出，自從中國2001年12月11日正式加入世界貿易組織後，中國製造業一直積極融入全球供應鏈，向全球帶來價廉物美的產品，這也為作為中西樞紐的本港帶來不少商業機會，故此跟着十多年本港寫字樓租金亦曾大漲小回，累積升幅近2倍，而不幸的是，自從2018年以來、過去5年美國為首的西方國家希望分散投資至中國以外、即所謂供應鏈去風險（de-risking） ，改為將生產基地設置於東南亞多國、甚至是回流美國，這實際上便是「去全球化」，由於生產成本因此亦變得高昂，結果帶來西方多個國家通脹急升。

基於上述背景，卓百德認為，與5年前比較，本港寫字樓吸引力已下跌，他表示：「中西角力所帶來的地緣政治風險，意味着西方國家有些業務已不會再在中國進行，同時西方國家亦限制中國不可以在當地經營某些業務，由於本港向來聯通內地及世界的樞紐城市，上述趨勢會令本港流失不少人才及貿易，不利寫字樓市道」。

近年歐美公司退租 內企補上

事實上，根據差餉物業估價署《香港物業報告2023》，截至去年底，私人寫字樓空置率高達14.4%，而2021年、2020年、2019年及2018年空置率則分別為12.3%、11.5%、9%及8.6%，反映空置率已經連升4年，影響所及，售價指數及租金指數分別於2018年中及2019年中見頂反覆回落至今。

卓百德認為，近年在歐美公司減少租本港寫字樓的同時，來自內地的人才及資金卻與日俱增，為本港寫字樓帶來需求。向前望的話，他強調，本港一定要維持與內地城市的差異性，保持制度及其他方面的優勢及獨特性，才可以繼續吸引內地人才及資金進駐，甚至吸引近年撤走的歐美公司回流。

美官員近月接連訪華 成果待觀察

美國國務卿布林肯於6月中訪華後，財長耶倫、總統氣候問題特使克里及商務部長雷蒙多在過去兩個多月亦先後到訪中國，卓百德分析，雖然這意味着美國希望與中國討論分歧及改善關係，他對於中美改善關係、扭轉過去5年「去全球化」的趨勢樂觀其成，但最終成果如何仍然有待觀察。

內地金融業來港 可接觸全球人才資金技術

在本港寫字樓需求轉弱的同時，卓百德指出，未來供應頗多，故他相信，空置率今年及未來肯定會繼續高企於雙位數，未來幾年亦不會回落至低單位數。

中長期而言，卓百德認為，內地金融機構將會積極進駐本港，成為本港寫字樓租戶的生力軍：「中國金融服務行業明顯存在增長機會，很多這些生意在本港進行比內地好，原因是本港屬聯通世界的樞紐，在此可以接觸到全球人才、技術及資金。我的期望是，中國保險、退休金、資產管理、財富管理及金融服務行業將會錄得強勁增長，隨着相關機構未來來港租用更多寫字樓，可以填補歐美公司近年撤走所帶來空置面積。當然，上述願景需要時間去實現，故此未來1至2年本港寫字樓空置率料仍會處於雙位數」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕本港寫字樓 Portwood Capital董事總經理卓百德

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