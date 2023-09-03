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經濟
企業地球村

拼多多攻美報捷 帶動次季收入急漲

【明報專訊】當阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）等科網巨擘面對國內激烈競爭時，拼多多異軍突起，搶攻海外市場奏效，第二季收入按年急漲66%至522.8億元（人民幣，下同），純利亦攀升47%至131.1億元，部分歸功於旗下海外電商Temu突然冒起，刺激拼多多美股股價一夕間直飈15%，市值破1300億美元，吸引不少大行給予正面評級。外媒分析，Temu備受歡迎，反映美國市場仍然渴求廉價中國貨。

據拼多多今年第二季業績，經營利潤亦按年大增46%至127.2億元，若按非通用會計準則，按年增39%至146.1億元。拼多多聯席行政總裁趙佳臻表示，集團業務與整體消費市場緊密連結，集團亦留意到宏觀趨勢轉好，消費者的購物意欲亦加深，在多款產品中需求增加。

去年拼多多公布第三季業績時，表現令人眼前一亮，但當時財務副總裁劉珺提醒，期內臨時帳面利潤只是偶然增加，不建議將以此作為公司未來盈利的參考。今次發季績，劉珺口吻顯得進取，指今年第二季集團捕捉到消費趨勢，並堅定地投資，未來會繼續以決心及耐心投資，意味拼多多會進一步擴張業務。

旗下電商Temu「入屋」

7個月下載5000萬次

近年中國電商競爭加劇，對於拼多多也許更難突圍而出，但有字節跳動的抖音先例在前，拼多多去年9月起搶攻美國市場，以Temu的名義「入屋」，也成為拼多多今次季績報捷的原因之一。

去年Temu推出不久後，拼多多董事長兼首席執行官陳磊表示，Temu仍處於業務摸索的初期階段，強調集團將保持耐心，戒驕戒躁。然而自同年11月起，Temu已先後攻陷App Store及Google Play，佔據最多下載次數的程式榜首，超越TikTok、YouTube、Instagram等，7個月下載次數已達5000萬次。

今年2月的美國超級碗賽事更是Temu的重頭戲，落長達30秒的電視廣告，當中口號「Shop like a billionaire（購物購得像個億萬富翁吧）」更在美國觀眾之間不絕於耳。外界猜測廣告費高達700萬美元，自然引起美國不少人討論——到底Temu是何方神聖？

綜合外媒訪問的美國用戶，不少人認為Temu價格比亞馬遜低一截，貨品也如承諾般一至兩星期內送到，對於一些重視價格多於送貨速度的用戶而言，Temu是不錯的選擇。

貨品價低於亞馬遜 用戶評語兩極

北美的商業改進局網站可供用戶就不同商店評分，以5分為滿分，亞馬遜、阿里巴巴系的Alibaba.com、Wish.com、Shein等介乎約1.1至1.3分，Temu目前評為約2.5分，顯然較同類網站高近一倍。網站上的評語兩極，讚賞的大致認為價廉物美，有意推薦給他人用，抨擊的則認為送貨有問題，或者貨不對辦，有的更形容Temu好比「騙局」。

Temu成功「入屋」，第二季營銷開支亦因此推高不少，按年上漲55%至175.4億元，惟升幅未有高於收入升幅。

大行普遍看好拼多多今次季績。摩根士丹利表示，拼多多應用程式月使用量正在增長，而且Temu也正向海外擴張，業務有望超越中國同業。美銀表示，由於消費者信心持續改善，需求逐步復蘇，該公司季度表現再度強勁，將其目標價由97美元上調至112美元，維持「買入」評級，認為其業績較市場預期佳。花旗則指出，中國宏觀環境疲弱，拼多多今次業績較預期堅韌。

分析：廉價中國貨在美仍具潛力

拼多多於上周二（8月29日）公布業績後，其股價單日狂飈逾15%，上周一度升穿100美元，接近今年高位。周五收市報103.29美元，一周累升約28%。目前Temu與另一電商新貴Shein成競爭對手，更互相提出訴訟。最初是Shein在今年3月指控Temu侵犯商標及版權，誤導別人以為Temu是Shein。今年7月，Temu亦提起訴訟，指控Shein阻止服裝製造商與Temu合作，違反美國反壟斷法。

《華爾街日報》分析，地緣政局緊張、疫後物流鏈受阻，都令美國企業減少依賴中國，不少更將廠房遷出中國，但從Temu人氣大增中可見，廉價中國製造貨品對於美國消費者來說，依然具備潛力。

綜合報道：《彭博》、《時代周刊》、《華爾街日報》、《雪球》

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