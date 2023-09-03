軟銀旗下Arm擬本月中上市 Nvidia蘋果等成戰略投資者

上述各公司均對彭博拒絕置評。報道指軟銀已經與Arm客戶和合作伙伴就投資討論數月，目前正與其他潛在投資者作商討，料每名投資者投資介乎2500萬至1億美元，而Arm最快將於下周展開投資者推介活動，目標籌資50億至70億美元，具體細節可能會發生變化。Arm考慮在本月13日定價， 並於翌日掛牌買賣。

目標估值達600億美元

軟銀在今年8月向願景基金收購Arm餘下25%股權時，市場預期Arm整體估值約640億美元。Arm為手機處理器架構市場巨頭，該行公告指其市佔率超過99%，全球有70%人口使用基於Arm架構的處理器。

不過，目前正值手機市場需求疲弱，截至今年3月底的12個月期間，該行收入下跌1%至27億美元，純利則跌5%至5.24億美元，近年Arm試圖將業務擴展到新領域，包括數據中心所使用的處理器。