加息預期降溫 美股三大指數全周向上

多隻科技股周五向好，蘋果（美：AAPL）升約0.9%，微軟（美：MSFT）升約0.3%；戴爾（美：DELL）業績理想，加上人工智能產品需求強勁，刺激股價飈升21.3%，至68.19美元新高。標普道瓊斯收市後公布，私募基金管理公司黑石（美：BX）和Airbnb（美：ABNB）將在9月18日開市前納入標普500指數，盤後分別上升4.36%和5.64%。

黑石Airbnb將納入標指

市場對美國經濟出現衰退預期減退、美債發行上升，加上聯儲局官員言論繼續偏向鷹派，上月10年期美債曾見4.3厘，創去年10月新高，帶動標指在8月中曾回落至4300點水平。不過上周五10年期美債息回落至4.185厘，而期貨市場預測，聯儲局至11月議息時仍保持現時利率的機會，較上周增20個百分點至64.6%。

嘉信理財高級投資策略師Kevin Gordon表示，8月工資按年增幅較7月降0.1個百分點，而就業參與率略升至62.8%，正是聯儲局所期望的情况，因為更多人進入勞動市場，勞動參與率提高有助長期工資下跌，8月失業率的上升，主要反映勞動力供應增加。 他又稱，就業報告反映美國經濟韌性地增長，有助金融、能源和材料等周期行業上周五跑贏大市。