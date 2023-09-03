明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

比亞迪指定車款 減價最多逾6%

【明報專訊】內地新能源汽車減價戰加劇，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）上月再將部分車款減價最多約12%後，內地多家新車企推購車優惠應戰，龍頭企業比亞迪（1211）昨在微博公布，購買指定車款可獲6000元（人民幣，下同）折扣，約等於減價最多6.3%，並推出保養等其他優惠。

比亞迪公布，推出2023款「元Pro」限時優惠，購車時支付2000元，可用抵消8000元購車款項，等於6000元折扣，按該款汽車廠商指導價介乎9.58萬至11.38萬元計，折扣幅度介乎約5.3%至6.3%，為期1個月。付款方面，首期可低至車價的15%，分期最長60期，或選擇24期零息方案。首任車主購車作非運營用途，可獲車輛三電系統終身保修，以及兩年內充電樁基礎安裝服務。其他優惠包括整車包修期為6年或15萬公里；終身免費遠程系統升級，2年免費車機流量，以及全系2年免費雲服務。

在上周五，蔚來（9866）已推9月總值萬元限時購車優惠，而小鵬汽車（9868）也推指定車款供車免息和音響升級等優惠，總值最高可節省約2.4萬元。

財政部料新能源車今年免稅逾1150億

另外，國家財政部稅政司司長賈榮鄂表示，截至去年底，累計免徵新能源汽車車輛購置稅規模超過2000億元，預計今年免稅額將超過1150億元。他指下一步將會同工信部等部門合作，持續優化減免稅政策的技術標準，引導企業加快技術研發和升級，促進汽車產業鏈綠色低碳和可持續發展。

相關字詞﹕減價戰 小鵬汽車 蔚來 特斯拉 比亞迪 新能源汽車

上 / 下一篇新聞