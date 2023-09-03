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經濟
香港地產

麗港城3房戶減價140萬易手

【明報專訊】二手市場觀望氣氛濃厚，各區成交疏落，有業主不惜劈價逾百萬出售物業。中原分行經理郭麗娟表示，藍田麗港城最新錄3房戶成交，單位為21座高層A室，實用面積748方呎，3房連套房間隔，原業主在兩個半月前以990萬元放售，期間一直未能售出，兩度調低叫價至900萬元，終在近日獲準買家洽詢，雙方議價後，以850萬元成交，較最初叫價低140萬元或14%，實呎11,364元。

原業主持貨逾23年 帳面仍賺432萬

雖然原業主大幅劈價，因早在2000年1月以418萬元購入物業，持貨逾23年，帳面仍獲利432萬元或逾1倍。

西九四小龍之一的泓景臺則錄2房戶成交，美聯高級營業經理邵偉信表示，單位為2座低層H室，實用面積441方呎，屬2房間隔，獲區內客斥資750萬元承接，實呎17,007元。原業主2009年8月以293萬元購入單位，轉手帳面獲利457萬元，物業期內升值約1.56倍。

沙田居屋愉翠苑錄未補地價成交，世紀21奇豐分行經理楊麗娟表示，單位為愉勤閣（S座）中層04室，實用面積516方呎，2房戶向西南，原業主早前以570萬元（未補地價）放售，放盤兩星期，獲準買家垂青，議價後減價50萬元或近9%、以520萬元（未補地價）易手，實呎10,078元。原業主於2008年1月以136.6萬元（未補地價）購入，持貨逾15年，帳面獲利383.4萬元，物業期內升值逾2.8倍。

泓景臺2房實呎1.7萬沽

另美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年8月份二手居屋，包括已補地價的自由市場，以及未補地價的第二市場的註冊量錄359宗，較7月份的349宗，按月升約2.9%，涉及金額約16.04億元，較7月份15.98億元，按月微升約0.4%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，8月份居屋註冊宗數及金額按月止跌，仍處偏低水平，是近9個月次低。回顧8月份二手居屋註冊表現，他指不同銀碼個案的註冊量按月表現各異，當中逾600萬元宗數錄44宗，較7月份的33宗，按月增加33.3%，為各銀碼按月升幅最佳；其次是400萬元或以下個案，8月錄121宗，較7月份的108宗，按月升約12%。

[香港地產]

相關字詞﹕劉嘉輝 泓景臺 劈價成交 麗港城

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