本輪房策倘不理想 克而瑞：或再放寬限購

克而瑞指出，政策旨在減輕居民負債壓力和納稅負擔，釋放購買力，促進住房等消費，但認為「舊藥或許難解新疾」，與2014年相比，現今人口出生率下降、住房剛需趨飽和，另外疫情後居民風險偏好下降，縮減開支甚至提前還貸，因此需在居民預期收入穩定增長和房價下跌時，他們有更多安全感方能促進住房等消費。

料京滬信貸政策微調

若本輪政策實施效果不理想，克而瑞預測後續或再推出新政策，例如限購政策局部調整，二線城市進一步甚至全面放開，一線城市精細化調整，限貸方面，擁有房產者在現有按揭還清後，再購房也可享受首套房優惠政策。另外，內地或再推稅務優惠，包括減免契稅、將增值稅等年限由5年調整為2年，以及放寬甚至取消限價。

對於人民銀行上周四公布劃一首付比率，首套房和二套房分別為兩成和三成，克而瑞指出政策為多數核心一二線城市的首付打開下調空間，例如目前北京、上海首套房最低首付35%，二套更是高達七成至八成，而不少二線城市首二套房首付比例，亦分別高達三成和四成。不過，克而瑞指出，如何運用政策最終取決於地方政府，預期二線以下城市將快速響應，而在一線城市，市場承壓已久的廣州、深圳更有調整動力，具風向意義的北京、上海，信貸政策會小步微調。