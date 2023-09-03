明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

本輪房策倘不理想 克而瑞：或再放寬限購

【明報專訊】內地上月底密集推出多項支持房地產的信貸政策，包括「認房不認貸」、劃一首付比例和按揭利率下限等，內房研究克而瑞報告指出，政策有2014年至2016年救市政策的影子，當時帶動一線城市先在2014年底回溫，並在2016年擴展至三四線城市。不過克而瑞認為不論行業環境和居民收入增長預期與當年不同，政策效果或有所不及，若本輪政策不理想，後續或會進一步放寬限購措施。

克而瑞指出，政策旨在減輕居民負債壓力和納稅負擔，釋放購買力，促進住房等消費，但認為「舊藥或許難解新疾」，與2014年相比，現今人口出生率下降、住房剛需趨飽和，另外疫情後居民風險偏好下降，縮減開支甚至提前還貸，因此需在居民預期收入穩定增長和房價下跌時，他們有更多安全感方能促進住房等消費。

料京滬信貸政策微調

若本輪政策實施效果不理想，克而瑞預測後續或再推出新政策，例如限購政策局部調整，二線城市進一步甚至全面放開，一線城市精細化調整，限貸方面，擁有房產者在現有按揭還清後，再購房也可享受首套房優惠政策。另外，內地或再推稅務優惠，包括減免契稅、將增值稅等年限由5年調整為2年，以及放寬甚至取消限價。

對於人民銀行上周四公布劃一首付比率，首套房和二套房分別為兩成和三成，克而瑞指出政策為多數核心一二線城市的首付打開下調空間，例如目前北京、上海首套房最低首付35%，二套更是高達七成至八成，而不少二線城市首二套房首付比例，亦分別高達三成和四成。不過，克而瑞指出，如何運用政策最終取決於地方政府，預期二線以下城市將快速響應，而在一線城市，市場承壓已久的廣州、深圳更有調整動力，具風向意義的北京、上海，信貸政策會小步微調。

相關字詞﹕限貸 限購 克而瑞 認房不認貸 內房 人民銀行

上 / 下一篇新聞