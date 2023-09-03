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經濟

碧桂園境內債通過展期 暫免違約 兩筆美元債息寬限期將完 本月料共需償付逾42億人幣

【明報專訊】藍籌股內房碧桂園（2007）早前債務問題惡化，上月11隻境內債停牌，不過昨日傳出境內債券重組成功好消息。碧桂園發出公告，將於明日（4日）到期，餘額39.04億元（人民幣，下同）的債券「16碧園05」，在上周五（1日）債券持有人會議獲56.08%票數同意，通過展期3年方案，避過首次境內債券違約。不過市傳碧桂園上月有2250萬美元（約1.63億元人民幣）境外債利息到期，寬限期將於本月中屆滿，連同其他於本月兌付或回售的債券，碧桂園本月仍面臨42.23億元債務償付壓力。

明報記者 歐陽偉昉

債券持有人同時通過增加40個自然日寬限期的議案，而要求發行人按期全額兌付本息，以及關於8月10日穆迪下調碧桂園評級構成違約責任的議案則不能通過。根據內媒早前披露，債券展期方案將分為7期償還，今年10月至12月每月先付2%本金，至第36個月支付最後44%本金，碧桂園將增加福建龍巖、山東煙台等地項目收益權，作為抵押擔保。

倘財務續惡化 核數師警告或交叉違約

不過，碧桂園本月債務償付壓力尚未完結，上月市傳碧桂園尚未償付2250萬境外美元債券利息，若未能於本周中寬限期結束前償還，將首次出現境外債券違約，因為碧桂園在建項目數量為恒大（3333）的4倍，一旦發生交叉違約影響將較恒大嚴重。據碧桂園中期財報，該行上半年創紀錄虧損453.5億元，總負債1.36萬億元，公司獨立核數師警告若財務狀况持續惡化，或將無法滿足部分借貸條款，導致借貸違約及其他貸款交叉違約，或對公司持續經營能力構成重大不確定性。

另一方面，內地近期密集針對房地產推出支持政策，包括上周四人行公布劃一全國首付比例和按揭利息下限。雖然政策層面有所改善，東亞銀行投資策略師陳偉聰表示，對民企內房看法仍然保守，雖然房企成功債務重組，不過負債依然存在，中證監上月放寬房企在二級市場再融資，反映政府希望房企自救，因此民企內房有配股集資的壓力，加上內地居民對經濟信心不足，未來賣樓收入存在挑戰。

內房債務問題亦影響港股上月投資氣氛，上周五港股停市，尚未反映連串內房支持政策消息，有恒指黑期之稱的HS50指數昨日收報18,512點，較恒指周四收市高130點，ADR港股比例指數上周五升1.27%，收報18,619點。陳偉聰表示，政策支持加上房企債務重組成功，短期氣氛改善有助港股推上萬九點水平，隨後則要視乎政策能否實際令經濟加快恢復、人民幣能否企穩，以及內地如何化解地方政府融資平台債務。

相關字詞﹕陳偉聰 內房債務 內房債 債務重組 碧桂園 內房 港股

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