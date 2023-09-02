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經濟
2023年9月2日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
人行降外匯存準率 人幣曾閃見3周高 16個月3度下調 分析：突顯內地遏貶值立場
五大內銀減存息 一年下調3次
內地製造業重返擴張 財新PMI升至51
港股8號波停市 專組勢研惡劣天氣交易安排
周企購新創建 擬保留上市地位
數碼通為所持債券預留2億撥備
澳門賭收報喜 按年增6.8倍 8月達172億 創3年半新高
安寧提私有化 指重建俱樂部為住宅涉60億
德視佳擬續物色併購開診所
美失業率升至3.8% 年半新高 儲局年底前加息概率降至不足四成
英屬安圭拉擁「.ai」域名豐收
AOG提供假零件維修空巴波音引擎
Lululemon內地收入增六成
讀者打風改國泰航班被收費
新盤8月50宗撻訂增逾倍 8個月高 星凱‧堤岸佔26伙 部分新盤買家購入一周後即撻
CCL按周跌0.2% 反映親海駅II開售
嘉湖3房「籮底貨」420萬沽 5年新低
大圍業主賣樓轉租 8號波前4.2萬租溱8
鄧成波家族4000萬沽荃灣工廈 4年蝕一成
陸振球：人幣倘轉強 利港股樓反彈
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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人行降外匯存準率 人幣曾閃見3周高 16個月3度下調 分析：突顯內地遏貶值立場
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