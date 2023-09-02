鄧成波家族4000萬沽荃灣工廈 4年蝕一成

另美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，8月整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）買賣註冊量共錄4648宗，較7月4426宗輕微上升約5%，涉及金額約338.5億元，並較7月約329.7億元按月微升約2.7%。雖然宗數及金額齊終止4連跌，但仍屬7個月次低，反映市况依然低迷。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，回顧8月各類物業註冊量按月表現，住宅一手私樓及二手住宅註冊量合共3499宗，較7月3321宗按月增加約5.4%；而工商舖註冊量8月份錄352宗，較7月298宗按月上升約18.1%加。

至於純車位及其他物業則錄734宗，雖然按月下跌約2.7%，惟仍創13個月以來的次高，主要與太古地產（1972）拆售太古城車位有關，令相關註冊量增加。