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經濟

香港地產

大圍業主賣樓轉租 8號波前4.2萬租溱8

【明報專訊】今年租務市况大旺，除內地專才來港租樓外，亦有看淡後市的業主賣樓後轉租，其中一名大圍區內業主，近日決定賣樓後轉租區內新晉屋苑，並在周四晚8號風球前，以4.2萬元承租車公廟站溱岸8號一個4房大宅。

美聯物業首席助理聯席董事林靖如表示，上述單位為溱岸8號5座高層A室，實用1170方呎，原叫租4.6萬元，周四晚以4.2萬元租出，實用呎租近36元。租戶本身持有區內物業，近日決定賣樓轉租，並即睇樓即落訂。單位業主2018年2220萬元購入，租金回報約2.3厘。

專才3.1萬租寶翠園 預付一年涉37萬

近日市場再錄專才租樓個案，香港置業高級營業經理譚浩智稱，西環寶翠園6座低層C室，實用762方呎，兩房1套間隔，向西南望泳池景，以約3.1萬元租予高才通家庭，並預付一年租金，即涉37.2萬元，實用呎租40.7元。業主2005年2月593萬元購入，租金回報約6.3厘。

夫婦租愛海頌兩房 預付一年涉25萬

此外，香港置業首席聯席董事張仲賢表示，深水埗愛海頌2座極高層F室，實用487方呎，兩房間隔，原以月租2.1萬元放盤，最終獲區內夫婦以月租2.05萬元承租，實用呎租約42元，並預付一年租金涉24.6萬元。業主2020年1月約853.7萬元一手購入，租金回報約2.9厘。

公司客2萬租新峰花園3房戶

另中原地產高級分區營業經理黃達雄表示，大埔新峰花園9座低層E室，實用面積748方呎，3房間隔，零議價以2萬元租出，實用呎租26.7元。

據了解，上述單位租客為工程公司客，租入上述單位予員工使用。業主2000年319萬元購入，租金回報約7.5厘。

相關字詞﹕租賃成交 公司客 愛海頌 寶翠園 內地專才 賣樓轉租 溱岸8號

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