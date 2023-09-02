嘉湖3房「籮底貨」420萬沽 5年新低

5年半蝕兩成 實呎7692元半年新低

利嘉閣高級分行經理黃肇雯表示，嘉湖山莊麗湖居8座最低層戶，實用546方呎，3房間隔，周四於8號風球前以420萬元易手，成交價為屋苑近5年新低，實呎7692元。原業主2018年3月518萬元購入，持貨約5年半，帳面蝕98萬元或19%，連使費料實蝕逾123萬元或24%。翻查資料，對上一宗成交呎價失守8000元個案，為今年3月錄得，樂湖居7座中低層B室，實用633方呎，以485萬元易手，實呎7662元，即事隔約6個月，屋苑再有3房戶呎價跌穿8000元水平。

綠楊兩房「籮底貨」490萬沽 14年升1倍

此外，荃灣綠楊新邨亦錄「籮底貨」成交。中原高級資深分區營業經理陳文杰表示，綠楊新邨C座最低層戶，實用451方呎，兩房間隔，以490萬元易手，實呎10,865元，做價為屋苑6年新低。原業主2009年10月以214萬元買入單位，去年以內部轉讓方式將業權轉給家人，由於看淡後市，加上單位屬極低層，故止賺離場；物業轉名未夠3年沽貨，須付樓價10%作額印稅涉49萬元，扣除相關開支，持貨快將14年，帳面仍獲利227萬元或1倍。

另市場亦錄多個半新盤蝕讓，美聯高級營業經理石家誠指，荃灣海之戀5A座高層A室，實用1163方呎，4房海景戶，近日業主移民急讓，以2250萬元售出，實呎19,346元。原業主2018年6月一手2655.3萬買入，帳面蝕逾405萬元，連使費料實蝕約540萬元或約兩成。中原區域營業董事歐陽振邦表示，深水埗海柏匯極高層B室，實用面積205方呎，開放式間隔，以358萬元易手，實呎17,463元。原業主2020年2月360萬元在拍賣場上投得，當時為銀主盤，持貨約3年半後售出單位，帳面損手2萬元，連使費計料實蝕約18萬元或約5%。