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經濟

香港地產

CCL按周跌0.2% 反映親海駅II開售

【明報專訊】在加息等負面因素影響下，近月樓市氣氛薄弱，早前長實（1113）油塘親海駅系列，更以低價吸客，拖累二手市場。反映親海駅II首輪開售當周市况的中原城市領先指數CCL最新報162.4點，按周跌0.2%，CCL連跌3周共1.83%，指數續為28周新低，與上周公布數字一樣，續重返今年2月時水平。

連跌3周共1.83% 續返2月水平

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀稱，整體樓價跌勢不變，但下跌幅度放緩，CCL由今年4月高位168.4點開始反覆回軟，近20周累跌3.56%，而近7周CCL於162點至165點水平反覆爭持，估計第三季樓價繼續窄幅牛皮。楊稱，市場觀望氣氛仍然濃厚，期望9月美國議息及10月《施政報告》可以為第四季樓價帶來明確的方向。

此外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.48點，按周跌0.25%；CCL（中小型單位）報161.21點，按周跌0.25%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊跌3周，分別累跌2.03%及1.92%，兼同見28周新低，重返今年2月時水平。CCL（大型單位）報168.32點，按周未有升跌。隨着近月指數反覆下跌，整體樓價升幅逐步收窄，CCL今年累升3.59%，CCL Mass升3.95%，CCL（中小型單位）升4.18%，CCL（大型單位）升1%。

另美聯分行統計，周末15個指標屋苑預約睇樓量暫錄約155組，按周急跌49.8%。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，受超強颱風蘇拉襲港影響，「打亂」市民睇二手樓計劃，導致周末二手屋苑預約睇樓量大跌。他預期，9月續有多個新盤部署推售，相信二手市場續受壓，但料仍吸引部分買家於二手市場尋寶。

相關字詞﹕超強颱風蘇拉 周末睇樓量 親海駅II

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