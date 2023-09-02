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經濟
國際金融

英屬安圭拉擁「.ai」域名豐收

【明報專訊】隨着人工智能（AI）領域成為科技行業的投資重點，擁有「.ai」域名的英國海外領地安圭拉（Anguilla）商機湧現。這個以珊瑚礁及白色沙灘而聞名的加勒比海島嶼，本來沒有大量AI產業，卻由於自1990年代起，負責向想要註冊網站的居民和企業分配以「.ai」結尾的網址，令其近期憑藉域名賺進意外之財。

今年料收註冊費3000萬美元

當有企業購買或續用「.ai」域名，安圭拉都可從中收費。以往這域名並未引起商界關注，直至去年底AI聊天機械人ChatGPT爆紅，大量科技企業都想註冊「.ai」域名，令該域名註冊量急增。Stability.ai、全球首富馬斯克的X.ai和Character.ai等熱門AI初創公司，都註冊了「.ai」域名。

很多科技巨頭也有「.ai」結尾的網址，例如Google.ai 、facebook.ai，以便將網民引導至其公司以AI為中心的網頁，例如Microsoft.ai就展示其Azure AI服務。過去一年，該域名的註冊量增長1倍至28.74萬個。負責管理「.ai」域名的Vince Cate估計，今年安圭拉的「.ai」域名註冊費可達3000萬美元。相比2021年，該域名的註冊收入為740萬美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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