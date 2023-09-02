德視佳擬續物色併購開診所

擁8億現金 下半年港添診所

約根森指出，內地經濟增長儘管表現較慢，未見影響到旗下中產以上消費者光顧德視佳旗下的診所。集團會在北京、上海、深圳、杭州等已有最少一家診所據點的城市，進一步加強滲透率。參照目前診所設施使用率約20%至30%而言，將來可結合好問診及諮詢中心配套，提升使用率。個別城市如成都近期新開的診所，更在開業1年內收支平衡，其他內地新診所一般需時一至兩年達至收支平衡。

執行董事兼首席財務官Markus Braun補充，集團手上約有8億元現金，再加上上半年有逾1億元現金流，足以支持收購及新增診所。集團8月中宣布出資約1億元收購德國FreeVis的診所，他料有助帶動集團收入及EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）多增15%及59%，料收購有望於下半年綜合入帳。集團下半年將在香港、德國等地新增4間新診所，料每間投資200萬歐元，估計需時1至2年達收支平衡。不過，到法國巴黎擴展計劃，在有目標對象同時，亦要取得牌照才可施手術，因此尚需時間才予以落實。