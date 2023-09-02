安寧提私有化 指重建俱樂部為住宅涉60億

集團股東通函顯示，其主要資產即荃灣顯達鄉村俱樂部的43.1萬平方呎用地，於2020年9月獲城規會批准改劃用途後，集團已釐定該幅地最高及最佳用途為重新發展為住宅，重新估值為2.81億元，因此重估導致地塊產生約3030萬元之重估虧絀撥回，之後並無類似情况。截至今年6月底，該地重估價值為3.8億元。公司表示，將定期評估關閉顯達及其俱樂部業務的最恰當時間。

據獨立董事委員會委聘的財務顧問創越融資稱，項目換地時間料2026年首季完成。估計重建成本約需60.78億元，集團現有資源不足以補地價，預期要尋求第三方融資及合資企業安排。該行又指出，由於安寧的多項業務虧損多年，加上有潛在開發項目風險等因素，是次私有化出價有溢價，因此推薦投資者接納今次由參明提出的私有化建議。