明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

澳門賭收報喜 按年增6.8倍 8月達172億 創3年半新高

【明報專訊】澳門博彩監察協調局公布，8月份的博彩收入達到172.13億元（澳門元，下同），按年大增686.4%，比市場預期大增678%還要多。這亦為自疫情爆發後，並自2020年2月以來的單月最高水平，連續兩個月創高位，亦相當於2019年同月疫情前的70.9%，當時的月賭收為242.6億元。

明報記者 陳偉燊

若按月計，澳門的賭收亦增加3.3%。假如以今年1至8月份首8個月去計算，當地賭收亦累計高達1140億元，按年增長295.1%，已經回復至2019年同樣期間的57.5%水平，當時同一段時間錄得賭收為1982.2億元。較早前摩根士丹利的報告已指，大部分賭牌持牌人有望在今年第三季，除息稅、折舊及攤銷前盈利會回復至疫情前80%水平。不過，因「蘇拉」逼近，特首賀一誠昨日批示，在掛上8號風球起叫停賭場運作，直至另行通知。

達疫前71% 按月升3%

摩根大通在7月份曾經發表報告更預期，相信澳門的中場賭收已穩定恢復至疫情前水平約90%以上，相信至10月份可完全恢復。自當地轉新例，取締舊有貴賓博彩的賭廳形式運作後，並改為每家娛樂場和一中介人經營貴賓博彩，中場博彩業務的表現對博彩業的發展更具指標作用。

此外，在六大博企中的新濠博亞（美：MLCO）的控股公司新濠國際（0200），最新公布的6月底止中期業績顯示，股東應佔虧損為7.33億元，按年減少69.1%，不派息。期內隨着疫情過後及旅遊限制解除後，旗下的娛樂場及酒店業務的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年大增17.8倍至32.06億元。

新濠國際更新最新資料顯示，已於6月30日與合營伙伴雅居樂（3383）就終止中山渡假村合營企業之剝離計劃訂立框架協議，管理層預期將能夠收回其於該合營企業之投資之帳面值。根據該合資企業的註冊資本為10億元人民幣，新濠國際佔股51%，並有50%表決權。該項目自2021年6月宣布並擬推進，但是事隔兩年，未見項目有新的進展。

相關字詞﹕雅居樂 新濠國際 新濠博亞 博彩監察協調局

上 / 下一篇新聞