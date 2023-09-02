澳門賭收報喜 按年增6.8倍 8月達172億 創3年半新高

明報記者 陳偉燊

若按月計，澳門的賭收亦增加3.3%。假如以今年1至8月份首8個月去計算，當地賭收亦累計高達1140億元，按年增長295.1%，已經回復至2019年同樣期間的57.5%水平，當時同一段時間錄得賭收為1982.2億元。較早前摩根士丹利的報告已指，大部分賭牌持牌人有望在今年第三季，除息稅、折舊及攤銷前盈利會回復至疫情前80%水平。不過，因「蘇拉」逼近，特首賀一誠昨日批示，在掛上8號風球起叫停賭場運作，直至另行通知。

達疫前71% 按月升3%

摩根大通在7月份曾經發表報告更預期，相信澳門的中場賭收已穩定恢復至疫情前水平約90%以上，相信至10月份可完全恢復。自當地轉新例，取締舊有貴賓博彩的賭廳形式運作後，並改為每家娛樂場和一中介人經營貴賓博彩，中場博彩業務的表現對博彩業的發展更具指標作用。

此外，在六大博企中的新濠博亞（美：MLCO）的控股公司新濠國際（0200），最新公布的6月底止中期業績顯示，股東應佔虧損為7.33億元，按年減少69.1%，不派息。期內隨着疫情過後及旅遊限制解除後，旗下的娛樂場及酒店業務的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年大增17.8倍至32.06億元。

新濠國際更新最新資料顯示，已於6月30日與合營伙伴雅居樂（3383）就終止中山渡假村合營企業之剝離計劃訂立框架協議，管理層預期將能夠收回其於該合營企業之投資之帳面值。根據該合資企業的註冊資本為10億元人民幣，新濠國際佔股51%，並有50%表決權。該項目自2021年6月宣布並擬推進，但是事隔兩年，未見項目有新的進展。