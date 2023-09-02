數碼通為所持債券預留2億撥備

副主席：不影響現金流今年派息

期內收入按年跌2.79%至67.6億元，其中服務收入及其他相關服務按年增加1.28%至45.5億元。截至今年7月底，集團漫遊業務收入恢復至疫前約八成，數碼通執行董事及行政總裁劉若虹指，漫遊業務收入有所回復，但商務相關的漫遊業務復蘇則較緩慢，或與整體經濟活動有關。不過，劉若虹指該業務收入按月有增加，有信心來年會有進一步增長。

另集團稱由於旗艦手機需求疲弱，以及較差的消費者情緒影響，期內手機及配件銷售按年減少10.2%至22.2億元。期內每月每戶平均收入（ARPU）按年增加5.16%至224元，劉若虹坦言，現在市場競爭激烈，集團正面對價格戰的壓力，並料仍會持續，但集團會推出不同產品和維持其質素，以滿足客戶需求，藉此達到產品差異化。