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經濟

周企購新創建 擬保留上市地位

【明報專訊】新世界發展（0017）6月底公布以220億元出售新創建（0659）60.88%股權予最終母公司周大福企業的交易，仍在推進中。根據周企及新創建最新披露，周企為首的要約人有意在完成今次要約收購新創建後，保留新創建的主板上市地位，並且不擬行使強制收購新創建並將之私有化的權力。

公眾持股即使低於25% 仍續上市

周企表示，就算在其完成全面收購要約後，新創建的公眾持股量低於25%，其仍然將採適當行動確保新創建會維持足夠之公眾持股量，以維持新創建的上市地位。根據現行規範，若在要約人寄發要約綜合文件4個月內，購入新創建街貨不少於90%，則有權行使強制收購新創建。

本報翻查周企、新世界及新創建發出公告，交代新世界擬向周企出售新創建的交易過去兩個月時間，只見與處理今次要約相關的投資銀行披露在市場內的買賣而已，未見要約方或相關人士在市場內入市增購。周企在要約期間，只維持在新創建的2.48%股權。根據最新披露顯示，周企連同新世界及相關連繫人則在新創建持股65.75%，較6月底公布時的65.06%為多，主要因應新世界主席鄭家純妹夫，即副主席兼非執行董事杜惠愷之女兒杜家欣披露，將所持有的0.65%新創建股權，計算入一致行動人士持股在內。同時，自公告提出要約以來，新創建的購股權數目持續減少，累計已經減少40.1萬份，截至8月底只餘8423.76萬份。

新創建的股價長期低於周企提出的要約價每股9.15元，加上近期市况及氣氛較差，或多了一批持貨人趁着周企發出要約而考慮交貨，索性「要錢不要股」。但是由6月底公告要約期間，及由今年至剛過去的周四累計，亦分別只多增2.25億股及4.97億股在要約價以下的成交，只分別佔新創建總股本5.93%及13.1%。加上買入股份者或已有不少事隔不久賺價離場，因此一般估計，新創建的街貨持有人交貨予周企者就算增加，數目亦相當有限。

相關字詞﹕杜家欣 周大福企業 新創建 新世界發展

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