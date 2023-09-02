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經濟

內地製造業重返擴張 財新PMI升至51

【明報專訊】中國製造業轉向擴張，8月財新製造業採購經理指數（PMI）錄得51，比上月高1.8，見6個月新高（見圖），且為年內第二高，比國家統計局日前公布官方PMI所錄的49.7還佳。各分項指數中，就業指數在6個月來首次升至擴張區域，且為2010年4月來最高。調查結果顯示，企業擴張計劃支持就業回升，在三大品種中，消費品好轉較為明顯。分析指，支持經濟政策效果逐漸顯現。

按分項計，生產指數、原材料購進價格指數及供應商配送時間指數均上升，且處於擴張區域，而兩個新訂單指數均從處於50榮枯線下方升至上方。財新指，在市况改善、銷售回暖拉動下，雖然部分企業因氣溫偏高而減少開工天數，但整體產量仍有增長。當月消費品類和投資品類製造業的產量和需求上升，中間品類產量大致持平。

就業指數升至13年高位

不過，8月新出口訂單指數只在收縮區域小幅回升，反映外需仍疲弱，而8月生產經營預期指數更降至近11個月來最低，部分企業擔憂國內外市場需求疲弱。至於原材料庫存指數降至收縮範圍，部分廠商表示，一些原材料成本較高，對庫存量保持審慎，還有企業表示，銷售相對疲弱，導致不願增加庫存。此外，部分原材料價格上漲令成本上升，但市場競爭激烈，製造商議價能力較弱，8月出廠價格指數僅在收縮區域小幅回升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，8月中國製造業景氣度改善，除了出口不振，供給、需求和就業指數均位於擴張區域，但內部需求不足等問題或形成負面循環，加上外需的不確定，經濟下行壓力恐不斷加大。他認為，穩經濟和增加居民收入仍是施攻重點，有必要進一步增加政府開支。

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