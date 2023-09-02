五大內銀減存息 一年下調3次

整體下調幅度較過去兩次大

為提振內地疲弱的樓市，人行及國家金融監督管理總局周四（31日）宣布，將首套及二套住房首付款比例政策下限統一為分別不低於20%和30%。同時將二套住房利率政策下限下調至不低於貸款市場報價利率（LPR）加20點子，首套住房不低於LPR減20點子。據官媒《證券時報》引述消息人士指，中央最新的救內房措施或會為現時首套房屋按揭買家的房貸利率平均降80點子，預計新措施將惠及4000萬按揭買家，涉及補助金額更可達25萬億元人民幣。

早於上月，人行將中期借貸便利（MLF）利率下調15點子至2.5厘，其後又將1年期LPR降10點子至3.45厘，影響內銀淨息差收入；彭博指，降存款利率將有助內銀緩解即將到來的抵押貸款利率下降的壓力，挽救內銀利潤不斷被壓縮的情况，同時亦可鼓勵內地市民消費。