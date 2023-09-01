「蘋果觀察家」：蘋果測試3D打印技術製Apple Watch零件

消息稱，蘋果及其供應商對這項3D打印技術至少已進行3年研發。過去幾個月，他們一直試驗以3D打印技術生產Apple Watch 9系列的鋼製底盤。該系列手表將於9月12日發布。據稱，9系列的智能手表功能將會提升，並有更多顏色選擇，但外觀基本不變。消息又指出，蘋果公司亦計劃將這工藝應用於擁有鈦金屬外殼的Ultra系列手表，但這變動要至明年才會進行。由於目前多數Apple Watch外殼仍採用鋁質而非鋼材，因此3D打印暫時只會用於小量生產。

檢察官傳調查Tesla秘密項目

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，曼哈頓聯邦檢察官正調查特斯拉（Tesla）（美：TSLA）將公司資金用於一個秘密項目。該個內部稱為「42號項目」（Project 42）的秘密工程，被指是為行政總裁馬斯克興建的玻璃住宅。知情人士稱，美國證交會（SEC）也對「42號項目」展開民事調查。美國證交會規定，上市公司須披露關聯方，例如公司高層的超過12萬美元交易。這些調查仍處於初步階段，可能不會構成正式指控。

（綜合報道）

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