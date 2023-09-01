明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

AIRSIDE商場下月底試業

【明報專訊】啟德一帶將有多個商業項目相繼落成，其中南豐宣布，旗下面積達70萬方呎的AIRSIDE購物商場，將於本月28日正式展開第一階段試業，商場將會以「Up in AIRSIDE」為主題舉辦圍繞航空及飛行的大型開幕活動，配合主題，開幕活動將貫穿商場不同空間，結合小型飛機展示、沉浸式模擬飛行體驗及工作坊，呈獻「飛」一般之旅。

新城市廣場恐龍公園下月開幕

另中秋佳節將至，各商場亦舉行不同主題活動，新地（0016）旗下旺角MOKO新世紀廣場、元朗YOHO MALL形點及葵芳新都會廣場，特別打造主題夜遊市集，其中YOHO MALL於中秋節將在地下露天廣場與「香港拯救貓狗協會」聯合舉辦「中秋寵物市集」，而室內位置則聯乘商戶舉行「Shibanban微笑柴犬寵物中秋市集」，各個市集均包含不少自家品牌及原創的寵物相關或應節產品。

新地代理租務部總經理周淑雯表示，適逢今年中秋節連國慶周末4天，透過推廣活動令顧客感受節日氣氛，整個推廣活動斥資逾500萬元，預計刺激跨區顧客，有望帶動商場整體人流及生意額均會有10%及15%的增幅。同系沙田新城市廣場則於下月開放3.5萬方呎戶外恐龍公園 Dino Park，公園內設26米高、7米長暴龍大冒險，當中包括飛索、歷奇繩網、動感韆鞦等多達14項遊玩設施，恐龍迷可在這個大型戶外綜合式遊樂場內挑戰臂力、眼力、平衡力、協調力及膽量。

相關字詞﹕恐龍公園 新城市廣場 周淑雯 新地 南豐

上 / 下一篇新聞

馬可科技認遭搜查 復牌曾挫95% 友聯股價靠穩 分析：或納港股通後藉微信女散貨
馬可科技認遭搜查 復牌曾挫95% 友聯股價靠穩 分析：或納港股通後藉微信女散貨
恒指先升後回跌百點 分析：港股尋底未完
恒指先升後回跌百點 分析：港股尋底未完
內地8月製造業PMI升見49.7 勝預期
內地8月製造業PMI升見49.7 勝預期
中央救樓市 全國統一降首付比例
中央救樓市 全國統一降首付比例
郵儲行：政策維持現狀 息差壓力不太
郵儲行：政策維持現狀 息差壓力不太
文心一言正式開放服務 百度逆市升2％
文心一言正式開放服務 百度逆市升2％
港7月零售總銷貨值升16.5% 遜預期 零售協會：暑假生意勝去年 惟與2018年仍有距離
港7月零售總銷貨值升16.5% 遜預期 零售協會：暑假生意勝去年 惟與2018年仍有距離
港首家SPAC合併找鋼網 估值百億
港首家SPAC合併找鋼網 估值百億
次季內地訪客新做業務保費超疫前64%
次季內地訪客新做業務保費超疫前64%
中石油：國際油價料75至85美元震盪
中石油：國際油價料75至85美元震盪
世茂半年核心虧損擴至73億
世茂半年核心虧損擴至73億
金管局：7月港元存款跌0.2%
金管局：7月港元存款跌0.2%
郭廣昌：復星現金流壓力已解決
郭廣昌：復星現金流壓力已解決
美7月核心PCE回升 仍符預期 交易員押注美息見頂 9月停加息概率近九成
美7月核心PCE回升 仍符預期 交易員押注美息見頂 9月停加息概率近九成
低價併購瑞信帶動 瑞銀次季利潤破紀錄
低價併購瑞信帶動 瑞銀次季利潤破紀錄
「蘋果觀察家」：蘋果測試3D打印技術製Apple Watch零件
「蘋果觀察家」：蘋果測試3D打印技術製Apple Watch零件
張兆聰：申洲料下半年訂單增 績後股價俏
張兆聰：申洲料下半年訂單增 績後股價俏
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：中遠海運國際收息「和味」
植耀輝：中遠海運國際收息「和味」
葉創成：信劉智傑分析 續揸匯控
葉創成：信劉智傑分析 續揸匯控
技術取勝：威高股份反彈受制8.4元
技術取勝：威高股份反彈受制8.4元
盧駿匡：順豐同城估值低 有上望空間
盧駿匡：順豐同城估值低 有上望空間
劉思明：大巿本月倘再跌 趁機撈底
劉思明：大巿本月倘再跌 趁機撈底
周顯：香港淪最落後股巿之一
周顯：香港淪最落後股巿之一
譚新強：美聯儲應知錯能改 提升通脹目標至3%
譚新強：美聯儲應知錯能改 提升通脹目標至3%
湯文亮：業主賣樓 明蝕實賺的玄機
湯文亮：業主賣樓 明蝕實賺的玄機
新西蘭停加息 樓價跌幅放緩
新西蘭停加息 樓價跌幅放緩
十大屋苑8月料破百宗買賣 3個月首見 映灣園價量齊升 交投按月飈兩倍
十大屋苑8月料破百宗買賣 3個月首見 映灣園價量齊升 交投按月飈兩倍
好運1房辣稅鬆綁468萬沽 3年實蝕25%
好運1房辣稅鬆綁468萬沽 3年實蝕25%
內地生3.6萬破頂價租名城3房 較舊租升16%
內地生3.6萬破頂價租名城3房 較舊租升16%
新盤首8月8170宗成交 逼近去年全年
新盤首8月8170宗成交 逼近去年全年
聯合出版集團3800萬購北角工廈
聯合出版集團3800萬購北角工廈