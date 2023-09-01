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經濟

香港地產

新盤首8月8170宗成交 逼近去年全年

【明報專訊】綜合市場資訊，8月全月一手新盤成交量共錄約1200宗，除比7月全月錄約640宗，按月增加560宗或約88%外，更帶動今年1月至8月總體新盤成交增加至約8170宗，等同去年全年錄約9235宗的接近九成。

受長實（1113）油塘親海駅系列，於8月低價出擊並大開紅盤，加上信置（0083）牽頭的將軍澳日出康城凱柏峰III，亦錄得不俗銷情，令8月全月新盤成交最終錄約1200宗，是自今年3月全月錄約2130宗成交後5個月來新高。

值得留意，八號風球懸掛前，一手市場昨仍錄得大額成交，如龍湖（0960）持有、已屆現樓的啟德尚．珒溋，透過招標售出第1座38樓K室，屬實用面積844方呎3房1套間隔，成交價2750萬元，實呎3.25萬元，買家採94天成交期；尚．珒溋於8月內售出7伙，吸金總額約2.9億元。

睿峰兩房1530萬沽 實呎高見2.95萬

此外，由鼎珮持有、已屆現樓的長沙灣睿峰，最新售出東翼30樓E室，實用面積517方呎兩房戶，成交價1529.9萬元，實呎2.95萬元，創項目最高呎價紀錄；項目自2月啟動現樓銷售以來累積售出87伙、涉成交總額約10億元，而整個項目則累沽276伙。

至於信置及會德豐等合作、現時已屆現樓的西南九龍長沙灣維港滙II，據成交紀錄冊顯示，原於8月21日，以1346.54萬元、呎價2.74萬元售出的第6B座28樓B室、屬實用面積490方呎兩房單位，買家已經撻訂，料遭發展商沒收5%訂金涉約67萬元。

市建局擬推映築18伙現樓單位

另一方面，恒地（0012）表示，集團和市建合作的長沙灣映築已屆現樓，不少業主在收樓後，均表示單位質素高，而市建局有意將其持有的剩餘單位推出市場發售，涉及的18個單位包括1房至3房戶，實用面積323至769方呎不等，恒基物業將作為銷售代理，稍後公布銷售詳情。

相關字詞﹕映築 維港滙II 尚．珒溋 凱柏峰III 親海駅 一手新盤

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