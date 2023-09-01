明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

好運1房辣稅鬆綁468萬沽 3年實蝕25%

【明報專訊】近期蝕讓成交有回升之勢。沙田好運中心有業主看淡後市，額印鬆綁後放盤，減價兩成後蝕讓離場。此外，個別老牌豪宅亦低價沽出，大潭浪琴園2房戶以1950萬元售出，無論呎價及成交額均見屋苑同類7年新低，5年間貶值逾兩成。

美聯分行營業經理鄧浩賢表示，好運中心A1座松林閣中層E室成交，實用面積348方呎，1房間隔，望內園景，業主看淡後市，額印鬆綁後以590萬元放售，吸引3組買家「爭盤」，終獲首置家庭客議價122萬元或兩成，以468萬元承接，實呎13,448元。原業主2020年595萬元購入，持貨約3年，帳蝕約127萬元或21%，若連使費計料實蝕逾156萬元或25%。

浪琴園兩房1950萬沽

5年貶值兩成

老牌豪宅浪琴園亦不敵跌市頹勢。美聯物首席區域營業董事方富義稱，浪琴園1座高層B室，連一個車位，實用面積1077方呎，兩房間隔，望海景，以1950萬元售出，實呎18,106元。若以同類單位計，呎價及金額均為屋苑近7年新低。原業主2018年6月約2460萬元購入，及後曾進行內部轉讓，5年貶值510萬元或逾兩成。資料顯示，屋苑對上一宗同類單位成交為今年3月，當時一個1座高層B室戶，實用面積約1077方呎，以約2380萬元成交，故是次交易亦較約5個月前同類低約430萬元或約18%。

新都城3房828萬沽

24年升1.5倍

將軍澳新都城罕錄一手業主沽貨勁賺離場個案。美聯物業分行區域經理黃少明表示，新都城三期都會豪庭3座低層H室，實用面積631方呎，屬3房1套間隔。據悉，單位於7月中以900萬放售，因市况疲弱，期內下調叫價至856萬元，新近累減8%，以828萬元易手，實呎13,122元。原業主於1999年4月以325.1萬元一手購入上述單位，持貨約24年，帳面獲利約502.9萬元，單位升值逾1.5倍。

相關字詞﹕二手蝕讓 新都城 浪琴園 沙田好運中心

上 / 下一篇新聞

馬可科技認遭搜查 復牌曾挫95% 友聯股價靠穩 分析：或納港股通後藉微信女散貨
馬可科技認遭搜查 復牌曾挫95% 友聯股價靠穩 分析：或納港股通後藉微信女散貨
恒指先升後回跌百點 分析：港股尋底未完
恒指先升後回跌百點 分析：港股尋底未完
內地8月製造業PMI升見49.7 勝預期
內地8月製造業PMI升見49.7 勝預期
中央救樓市 全國統一降首付比例
中央救樓市 全國統一降首付比例
郵儲行：政策維持現狀 息差壓力不太
郵儲行：政策維持現狀 息差壓力不太
文心一言正式開放服務 百度逆市升2％
文心一言正式開放服務 百度逆市升2％
港7月零售總銷貨值升16.5% 遜預期 零售協會：暑假生意勝去年 惟與2018年仍有距離
港7月零售總銷貨值升16.5% 遜預期 零售協會：暑假生意勝去年 惟與2018年仍有距離
港首家SPAC合併找鋼網 估值百億
港首家SPAC合併找鋼網 估值百億
次季內地訪客新做業務保費超疫前64%
次季內地訪客新做業務保費超疫前64%
中石油：國際油價料75至85美元震盪
中石油：國際油價料75至85美元震盪
世茂半年核心虧損擴至73億
世茂半年核心虧損擴至73億
金管局：7月港元存款跌0.2%
金管局：7月港元存款跌0.2%
郭廣昌：復星現金流壓力已解決
郭廣昌：復星現金流壓力已解決
美7月核心PCE回升 仍符預期 交易員押注美息見頂 9月停加息概率近九成
美7月核心PCE回升 仍符預期 交易員押注美息見頂 9月停加息概率近九成
低價併購瑞信帶動 瑞銀次季利潤破紀錄
低價併購瑞信帶動 瑞銀次季利潤破紀錄
「蘋果觀察家」：蘋果測試3D打印技術製Apple Watch零件
「蘋果觀察家」：蘋果測試3D打印技術製Apple Watch零件
張兆聰：申洲料下半年訂單增 績後股價俏
張兆聰：申洲料下半年訂單增 績後股價俏
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：中遠海運國際收息「和味」
植耀輝：中遠海運國際收息「和味」
葉創成：信劉智傑分析 續揸匯控
葉創成：信劉智傑分析 續揸匯控
技術取勝：威高股份反彈受制8.4元
技術取勝：威高股份反彈受制8.4元
盧駿匡：順豐同城估值低 有上望空間
盧駿匡：順豐同城估值低 有上望空間
劉思明：大巿本月倘再跌 趁機撈底
劉思明：大巿本月倘再跌 趁機撈底
周顯：香港淪最落後股巿之一
周顯：香港淪最落後股巿之一
譚新強：美聯儲應知錯能改 提升通脹目標至3%
譚新強：美聯儲應知錯能改 提升通脹目標至3%
湯文亮：業主賣樓 明蝕實賺的玄機
湯文亮：業主賣樓 明蝕實賺的玄機
新西蘭停加息 樓價跌幅放緩
新西蘭停加息 樓價跌幅放緩
十大屋苑8月料破百宗買賣 3個月首見 映灣園價量齊升 交投按月飈兩倍
十大屋苑8月料破百宗買賣 3個月首見 映灣園價量齊升 交投按月飈兩倍
內地生3.6萬破頂價租名城3房 較舊租升16%
內地生3.6萬破頂價租名城3房 較舊租升16%
新盤首8月8170宗成交 逼近去年全年
新盤首8月8170宗成交 逼近去年全年
AIRSIDE商場下月底試業
AIRSIDE商場下月底試業
聯合出版集團3800萬購北角工廈
聯合出版集團3800萬購北角工廈