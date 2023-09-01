十大屋苑8月料破百宗買賣 3個月首見 映灣園價量齊升 交投按月飈兩倍

明報記者 歐陽慧恩

據中原地產數據顯示，十大屋苑8月截至30日暫錄99宗二手成交，由於部分成交資訊滯後，料全月最終超過100宗。另一代理行美聯統計數據顯示，十大屋苑8月錄約107宗成交，較7月份回升約9.2%，創4個月新高。值得留意，十大屋苑之一的映灣園，8月錄約10宗成交，較7月3宗大升2.33倍，由於成交單位以2房細單位為主，平均成交呎價亦由7月份的10,341元，急升至11,562元，反彈超過一成。

映灣園均呎近1.2萬 按月升一成

鰂魚涌太古城成交量亦由7月10宗升至14宗，升幅四成，為十大屋苑中交投升幅次高，但由於月內錄得多宗「籮底貨」（樓層最低、質素較差）的單位成交，令均呎按月下跌12%，至15,341元。中原資深區域營業董事趙鴻運稱，區內不少二手業主持貨多年，買入價相對較低，部分業主為止賺離場，願意擴大議價空間，其中最新成交位於恒星閣低層E室，實用面積748方呎，3房1套間隔，以1132萬元易手，實呎15,134元。原業主2006年約485萬元購入，帳面升647萬元或逾1倍。

不過，期內仍有4個屋苑成交量持續回落，其中荔枝角美孚新邨8月錄10宗成交，較7月份跌5宗或33.3%，為跌幅之冠。中原分區營業經理馮健平表示，受市區新盤減價戰影響，美孚新邨成交量見18個月新低，不過平均實呎微升2%至11,246元，但因短期內有多個新盤醞釀開售，料業主需進一步擴大議幅才可吸引買家入市。

十大屋苑8月478宗租賃跌約5%

租賃市場方面，受內地生及大批專才連月搶租，令十大屋苑租盤減少，拖累租賃成交宗數回落，由7月505宗下跌至8月約478宗，跌幅約5%。十大屋苑中，僅得沙田第一城錄得升幅，錄約140宗租賃成交。美聯聯席區域經理翁凱傑稱，沙田第一城租賃成交中，內地生承租比例佔約一半。另外，租賃成交宗數跌幅最大的將軍澳新都城，由7月48宗回落至28宗，跌幅超過四成，主要由於屋苑租盤被內地生消化，令整體租盤數目見底，促使租務交投回落。