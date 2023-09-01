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經濟
2023年9月1日星期五
股市最前線
馬可科技認遭搜查 復牌曾挫95% 友聯股價靠穩 分析：或納港股通後藉微信女散貨
恒指先升後回跌百點 分析：港股尋底未完
內地8月製造業PMI升見49.7 勝預期
中央救樓市 全國統一降首付比例
郵儲行：政策維持現狀 息差壓力不太
文心一言正式開放服務 百度逆市升2％
港7月零售總銷貨值升16.5% 遜預期 零售協會：暑假生意勝去年 惟與2018年仍有距離
港首家SPAC合併找鋼網 估值百億
次季內地訪客新做業務保費超疫前64%
中石油：國際油價料75至85美元震盪
世茂半年核心虧損擴至73億
金管局：7月港元存款跌0.2%
郭廣昌：復星現金流壓力已解決
美7月核心PCE回升 仍符預期 交易員押注美息見頂 9月停加息概率近九成
低價併購瑞信帶動 瑞銀次季利潤破紀錄
「蘋果觀察家」：蘋果測試3D打印技術製Apple Watch零件
張兆聰：申洲料下半年訂單增 績後股價俏
港元定存高息精選
植耀輝：中遠海運國際收息「和味」
葉創成：信劉智傑分析 續揸匯控
技術取勝：威高股份反彈受制8.4元
盧駿匡：順豐同城估值低 有上望空間
劉思明：大巿本月倘再跌 趁機撈底
周顯：香港淪最落後股巿之一
譚新強：美聯儲應知錯能改 提升通脹目標至3%
湯文亮：業主賣樓 明蝕實賺的玄機
新西蘭停加息 樓價跌幅放緩
十大屋苑8月料破百宗買賣 3個月首見 映灣園價量齊升 交投按月飈兩倍
好運1房辣稅鬆綁468萬沽 3年實蝕25%
內地生3.6萬破頂價租名城3房 較舊租升16%
新盤首8月8170宗成交 逼近去年全年
AIRSIDE商場下月底試業
聯合出版集團3800萬購北角工廈
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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馬可科技認遭搜查 復牌曾挫95% 友聯股價靠穩 分析：或納港股通後藉微信女散貨
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