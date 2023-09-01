葉創成：信劉智傑分析 續揸匯控

過去4年發展方向正確 盈利增長股價升

筆者家人早於10多年前已經買入匯控，曾經歷匯控在2009年3月2日宣布以每股28元、以「12股供5股」比例供股、集資177億美元；雖然當時美國次按泡沫爆破所觸發的金融餘波未了，但筆者仍向家人建議一定要供股，原因是對「HK Bank」前景有信心。而印象難忘的是，隨着美國聯儲局於2009年3月中下旬推出量寬（QE）印錢救市，全球資金氾濫，在隨後幾個月推高環球股市，港股亦受惠，匯控在2009年11月股價高見90多元，較供股價28元升逾2倍，當時家人亦接受筆者建議把供股得來的匯控股份沽出、鎖定利潤，餘貨一直持有至今。

2009年3月每股28元供股 年底股價升逾2倍

由於家人是匯控股東，筆者亦是匯豐客戶，過去10多年來對匯豐「愛之深、責之切」，曾在分行大排長龍期間，與分行經理理論，希望匯豐學習美資銀行按客戶不同需要分門別類排隊，縮減大部分客戶的排隊時間。當然，正如祈耀年去年11月初出席金管局主辦的國際金融領袖投資峰會時提及，匯豐於銀行數碼化已發展很多年，就金融科技相關業務已投資約7億美元，當中，實時支付（Real-time payment）在零售銀行層面已經可以實行。事實上，在筆者印象中，過去一兩年匯豐分行大排長龍的情况已明顯改善，相信這是推出Payme等手機支付服務大受歡迎、成功分流所致。

近年Payme普及 分行排長龍情况改善

執筆時是周四晚，隨着超強颱風蘇拉靠近本港，三號強風信號生效，天文台長陳栢緯表示，預計稍後或有需要發出十號颶風信號，而本港經濟近年已先後受新冠疫情及高息環境衝擊，在筆者看來，目前同樣也是山雨欲來。正如劉智傑所說，銀行核心業務便是存貸業務，從而賺取利息收入，過程中亦可促進個人、企業及社會發展，筆者希望匯豐未來繼續發揮「HK Bank」的動能，一如過去百多年般陪伴本港渡過難關。

[葉創成 創富倉]