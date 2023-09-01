明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中石油：國際油價料75至85美元震盪

【明報專訊】國際油價近期在高位徘徊，中石油（0857）執行董事兼總裁黄永章昨午出席中期業績發布會時表示，料市場在下半年對石油需求保持上升，加上油組較早前提出減產，所以估計國際油價會在每桶75至85美元之間震盪。

他又稱，內地經濟長期向好基礎不變，隨着政府政策落地，料經濟會在合理區間增長，居民需求及海外航班需求亦會增加，工業及農業用油會保持穩定，因此料成品油需求會增加10%。

料成品油需求增10%

至於集團會否安排將化工及天然氣業務上市，黃永章指出，他們會認真研究，並會在有具體推進時，對外報告。至於集團會否與近期在華積極發展的沙特阿美石油合作，財務總監兼公司秘書王華稱，中石油是綜合能源公司，在國際市場向來與國際公司合作，因些他們會對與沙特阿美合作方面持開放態度，如有合作，他們會研究當中的機會。

雖然在上半年度，中石油實現油價跌了21.7%，但純利仍有增長，王華解釋，這與推動創新管理、綠色低碳方面努力，並且把握經濟回復，價格高位有關。同時他們亦做好成本管控，在上中下游做好供應鏈及產業鏈結構優化，令應對油價波動能力不斷提高。

隨着中石油集團旗下廣東石化投入營運，增加加工產品品種多達54項，亦有助於集團採購原油成本議價能力提升，結果有助降低成本。在天然氣業務，他們已經大力提升國產氣並減少進口，上半年的進口量已減少15%。種種措施下，均有助產業鏈優化。

相關字詞﹕王華 黃永章 中國石油

上 / 下一篇新聞

馬可科技認遭搜查 復牌曾挫95% 友聯股價靠穩 分析：或納港股通後藉微信女散貨
馬可科技認遭搜查 復牌曾挫95% 友聯股價靠穩 分析：或納港股通後藉微信女散貨
恒指先升後回跌百點 分析：港股尋底未完
恒指先升後回跌百點 分析：港股尋底未完
內地8月製造業PMI升見49.7 勝預期
內地8月製造業PMI升見49.7 勝預期
中央救樓市 全國統一降首付比例
中央救樓市 全國統一降首付比例
郵儲行：政策維持現狀 息差壓力不太
郵儲行：政策維持現狀 息差壓力不太
文心一言正式開放服務 百度逆市升2％
文心一言正式開放服務 百度逆市升2％
港7月零售總銷貨值升16.5% 遜預期 零售協會：暑假生意勝去年 惟與2018年仍有距離
港7月零售總銷貨值升16.5% 遜預期 零售協會：暑假生意勝去年 惟與2018年仍有距離
港首家SPAC合併找鋼網 估值百億
港首家SPAC合併找鋼網 估值百億
次季內地訪客新做業務保費超疫前64%
次季內地訪客新做業務保費超疫前64%
世茂半年核心虧損擴至73億
世茂半年核心虧損擴至73億
金管局：7月港元存款跌0.2%
金管局：7月港元存款跌0.2%
郭廣昌：復星現金流壓力已解決
郭廣昌：復星現金流壓力已解決
美7月核心PCE回升 仍符預期 交易員押注美息見頂 9月停加息概率近九成
美7月核心PCE回升 仍符預期 交易員押注美息見頂 9月停加息概率近九成
低價併購瑞信帶動 瑞銀次季利潤破紀錄
低價併購瑞信帶動 瑞銀次季利潤破紀錄
「蘋果觀察家」：蘋果測試3D打印技術製Apple Watch零件
「蘋果觀察家」：蘋果測試3D打印技術製Apple Watch零件
張兆聰：申洲料下半年訂單增 績後股價俏
張兆聰：申洲料下半年訂單增 績後股價俏
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：中遠海運國際收息「和味」
植耀輝：中遠海運國際收息「和味」
葉創成：信劉智傑分析 續揸匯控
葉創成：信劉智傑分析 續揸匯控
技術取勝：威高股份反彈受制8.4元
技術取勝：威高股份反彈受制8.4元
盧駿匡：順豐同城估值低 有上望空間
盧駿匡：順豐同城估值低 有上望空間
劉思明：大巿本月倘再跌 趁機撈底
劉思明：大巿本月倘再跌 趁機撈底
周顯：香港淪最落後股巿之一
周顯：香港淪最落後股巿之一
譚新強：美聯儲應知錯能改 提升通脹目標至3%
譚新強：美聯儲應知錯能改 提升通脹目標至3%
湯文亮：業主賣樓 明蝕實賺的玄機
湯文亮：業主賣樓 明蝕實賺的玄機
新西蘭停加息 樓價跌幅放緩
新西蘭停加息 樓價跌幅放緩
十大屋苑8月料破百宗買賣 3個月首見 映灣園價量齊升 交投按月飈兩倍
十大屋苑8月料破百宗買賣 3個月首見 映灣園價量齊升 交投按月飈兩倍
好運1房辣稅鬆綁468萬沽 3年實蝕25%
好運1房辣稅鬆綁468萬沽 3年實蝕25%
內地生3.6萬破頂價租名城3房 較舊租升16%
內地生3.6萬破頂價租名城3房 較舊租升16%
新盤首8月8170宗成交 逼近去年全年
新盤首8月8170宗成交 逼近去年全年
AIRSIDE商場下月底試業
AIRSIDE商場下月底試業
聯合出版集團3800萬購北角工廈
聯合出版集團3800萬購北角工廈