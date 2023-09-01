次季內地訪客新做業務保費超疫前64%

保監局：終身壽險危疾保障需求帶動

保監局指出，內地訪客新做業務保費反彈，由終身壽險和危疾保障需求帶動，佔已發出保單份額89%，而有27%保費則涉及香港銀行機構提供的融資安排。內地訪戶群組購買的保單中，約96%是以非一筆過方式支付。

今年上半年，除退休計劃以外的壽險新做保單保費為1031億元，按年上升25.9%，非投連壽險年金的新做保單保費按年上升32%至964億元，不過投連個人壽險新做保單保費按年下跌22.6%至66億元。今年上半年，保險公司共發出約2.02萬份合資格延期年金保單，涉及保費13億元，佔個人業務總額1.3%。

上半年壽險保費收入總額跌2.2%

今年上半年，壽險保費收入總額按年下跌2.2%至2587億元，非投連壽險保費收入，按年上升3.1%至2275億元，投連壽險保費則下跌15.9%至127億元。退休計劃業務的供款按年下跌41.1%至148億元，主要受到去年同期有關退休計劃業務的個別交易所影響。

此外，給付保單持有人的申索和利益總金額，按年上升4.4%至為1554億元。

財產保險方面，今年上半年毛保費為370億元，按年上升5.1%，淨保費按年上升3.4%至233億元，已償付申索毛額按年上升11.3%至152億元，整體承保利潤則按年下跌四成至15億元，主要由於意外及健康業務表現欠佳，以及包括僱員補償的一般法律責任業務承保利潤減少 。