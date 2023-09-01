中央救樓市 全國統一降首付比例

多家內銀傳再降存款掛牌利率

有關調整通知指出，將統一全國商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限，不區分是否實施「限購」城市，首套及二套住房首付款比例政策下限統一為分別不低於20%和30%。同時將二套住房利率政策下限下調至不低於貸款市場報價利率（LPR）加20點子（100點子等於1厘），首套住房不低於LPR減20點子。另外，官媒《證券時報》報道，多家全國性商業銀行再下調存款掛牌利率，是繼今年6月初下調存款掛牌利率後，不足3個月再度下調，亦是繼去年9月，第三次主動調整存款掛牌利率。今次較6月存款利率普遍降幅更大，當中，有兩家國有大行及一家上市銀行將於9月起，下調定存掛牌利率，1年期下調10個點子，2年期下調20個點子，3年期、5年期定期存款掛牌利率下調25個點子。

據悉有上市銀行內部早於本周初以非正式形式通知存款利率下調，要求銀行在下調存款利率之前加大存款吸收力度，為月結做好準備；亦有國有大行分行特別追加大額存單投放額度，大力吸納行外資金。