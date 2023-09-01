馬可科技認遭搜查 復牌曾挫95% 友聯股價靠穩 分析：或納港股通後藉微信女散貨

明報記者 陳偉燊

在周三早上停牌的馬來西亞光學產品零售商，以及開發數字人民幣應用相關業務的馬可數字科技發公告交代，確認在8月29日監管機構採取行動到其香港辦事處，並取走若干合作文件。經營高等教育及融資租賃的友聯國際教育租賃早前通告亦指出，相關監管機構在8月29日到訪其處所，就涉及其股份交易的某些涉嫌罪行作調查，公司已提供資料作搜查之用。兩公司均表示，業務及營運維持正常。

兩公司納恒生綜指

恒指公司暫未叫停

在今次事件之前，兩家上市公司股份均於8月中獲恒指公司納入恒生綜合指數。證監會在周二新聞稿中表示，懷疑集團操縱兩公司股價，為推高市值以獲納入主要指數，令追蹤指數的基金接貨。惟市場上並無任何上市ETF追蹤恒生綜指。加入恒生綜合指數的成分股，一般會納入港股通。有分析認為，操縱股價集團的部署相信是讓兩公司股份納入港股通，再安排微信女在內地炒股平台假傳利好消息，讓內地投資者接貨。

對於恒生綜合指數會否因應證監會與廉署的聯合調查行動，叫停將馬可科技及友聯國際教育納入指數，恒指公司未有正面回應，只表示：「我們一向按既定機制及程序處理指數成分股的檢討及調整事宜。」換言之，暫未決定叫停兩公司納入恒生綜指。

馬可數字科技

8個月炒高33倍

不過，受到監管機構調查的消息影響，昨午才復牌的馬可數字科技的股價曾經大插94.6%至只餘5元，市值一度大幅蒸發574.24億元，之後才扳回部分失地，但全日跌幅仍高達58%；全日成交額1660萬元。該集團股價自去年12月初起步並持續炒高，由低位3元起，在過去逾8個月時間最多挾高逾33倍至8月23日的104.3元歷史高位，市值亦因此暴增至674.64億元，超過大藍籌新世界（0017），甚至恒隆地產（0101）。

友聯國際教育租賃

借消息3個月炒高3.6倍

至於友聯國際教育租賃，該股曾經於去年12月初從4.3元起步炒高，到今年3月中升至約19.62元，炒高期間主要消息與改名，以及探索在印尼搞職業學校有關。