明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

馬可科技認遭搜查 復牌曾挫95% 友聯股價靠穩 分析：或納港股通後藉微信女散貨

【明報專訊】證監會及廉政公署周二（8月29日）採取聯合行動，就兩家上市公司股份懷疑於2022年12月至2023年8月期間被操縱，推高股價及市值，博獲選為主要市場指數成分股的事件，繼續發酵。兩家主板公司馬可數字科技（1942）及友聯國際教育租賃（1563）先後披露，8月29日監管機構派員到公司辦事處調查及取得若干文件。馬可數字科技昨午復牌，股價收市急跌58%，單日市值蒸發357.38億元。友聯國際教育租賃的股價周二急瀉後，周三反彈昨無升跌。

明報記者 陳偉燊

在周三早上停牌的馬來西亞光學產品零售商，以及開發數字人民幣應用相關業務的馬可數字科技發公告交代，確認在8月29日監管機構採取行動到其香港辦事處，並取走若干合作文件。經營高等教育及融資租賃的友聯國際教育租賃早前通告亦指出，相關監管機構在8月29日到訪其處所，就涉及其股份交易的某些涉嫌罪行作調查，公司已提供資料作搜查之用。兩公司均表示，業務及營運維持正常。

兩公司納恒生綜指

恒指公司暫未叫停

在今次事件之前，兩家上市公司股份均於8月中獲恒指公司納入恒生綜合指數。證監會在周二新聞稿中表示，懷疑集團操縱兩公司股價，為推高市值以獲納入主要指數，令追蹤指數的基金接貨。惟市場上並無任何上市ETF追蹤恒生綜指。加入恒生綜合指數的成分股，一般會納入港股通。有分析認為，操縱股價集團的部署相信是讓兩公司股份納入港股通，再安排微信女在內地炒股平台假傳利好消息，讓內地投資者接貨。

對於恒生綜合指數會否因應證監會與廉署的聯合調查行動，叫停將馬可科技及友聯國際教育納入指數，恒指公司未有正面回應，只表示：「我們一向按既定機制及程序處理指數成分股的檢討及調整事宜。」換言之，暫未決定叫停兩公司納入恒生綜指。

馬可數字科技

8個月炒高33倍

不過，受到監管機構調查的消息影響，昨午才復牌的馬可數字科技的股價曾經大插94.6%至只餘5元，市值一度大幅蒸發574.24億元，之後才扳回部分失地，但全日跌幅仍高達58%；全日成交額1660萬元。該集團股價自去年12月初起步並持續炒高，由低位3元起，在過去逾8個月時間最多挾高逾33倍至8月23日的104.3元歷史高位，市值亦因此暴增至674.64億元，超過大藍籌新世界（0017），甚至恒隆地產（0101）。

友聯國際教育租賃

借消息3個月炒高3.6倍

至於友聯國際教育租賃，該股曾經於去年12月初從4.3元起步炒高，到今年3月中升至約19.62元，炒高期間主要消息與改名，以及探索在印尼搞職業學校有關。

相關字詞﹕友聯國際教育 馬可數字科技 廉政公署 證監會

上 / 下一篇新聞

恒指先升後回跌百點 分析：港股尋底未完
恒指先升後回跌百點 分析：港股尋底未完
內地8月製造業PMI升見49.7 勝預期
內地8月製造業PMI升見49.7 勝預期
中央救樓市 全國統一降首付比例
中央救樓市 全國統一降首付比例
郵儲行：政策維持現狀 息差壓力不太
郵儲行：政策維持現狀 息差壓力不太
文心一言正式開放服務 百度逆市升2％
文心一言正式開放服務 百度逆市升2％
港7月零售總銷貨值升16.5% 遜預期 零售協會：暑假生意勝去年 惟與2018年仍有距離
港7月零售總銷貨值升16.5% 遜預期 零售協會：暑假生意勝去年 惟與2018年仍有距離
港首家SPAC合併找鋼網 估值百億
港首家SPAC合併找鋼網 估值百億
次季內地訪客新做業務保費超疫前64%
次季內地訪客新做業務保費超疫前64%
中石油：國際油價料75至85美元震盪
中石油：國際油價料75至85美元震盪
世茂半年核心虧損擴至73億
世茂半年核心虧損擴至73億
金管局：7月港元存款跌0.2%
金管局：7月港元存款跌0.2%
郭廣昌：復星現金流壓力已解決
郭廣昌：復星現金流壓力已解決
美7月核心PCE回升 仍符預期 交易員押注美息見頂 9月停加息概率近九成
美7月核心PCE回升 仍符預期 交易員押注美息見頂 9月停加息概率近九成
低價併購瑞信帶動 瑞銀次季利潤破紀錄
低價併購瑞信帶動 瑞銀次季利潤破紀錄
「蘋果觀察家」：蘋果測試3D打印技術製Apple Watch零件
「蘋果觀察家」：蘋果測試3D打印技術製Apple Watch零件
張兆聰：申洲料下半年訂單增 績後股價俏
張兆聰：申洲料下半年訂單增 績後股價俏
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：中遠海運國際收息「和味」
植耀輝：中遠海運國際收息「和味」
葉創成：信劉智傑分析 續揸匯控
葉創成：信劉智傑分析 續揸匯控
技術取勝：威高股份反彈受制8.4元
技術取勝：威高股份反彈受制8.4元
盧駿匡：順豐同城估值低 有上望空間
盧駿匡：順豐同城估值低 有上望空間
劉思明：大巿本月倘再跌 趁機撈底
劉思明：大巿本月倘再跌 趁機撈底
周顯：香港淪最落後股巿之一
周顯：香港淪最落後股巿之一
譚新強：美聯儲應知錯能改 提升通脹目標至3%
譚新強：美聯儲應知錯能改 提升通脹目標至3%
湯文亮：業主賣樓 明蝕實賺的玄機
湯文亮：業主賣樓 明蝕實賺的玄機
新西蘭停加息 樓價跌幅放緩
新西蘭停加息 樓價跌幅放緩
十大屋苑8月料破百宗買賣 3個月首見 映灣園價量齊升 交投按月飈兩倍
十大屋苑8月料破百宗買賣 3個月首見 映灣園價量齊升 交投按月飈兩倍
好運1房辣稅鬆綁468萬沽 3年實蝕25%
好運1房辣稅鬆綁468萬沽 3年實蝕25%
內地生3.6萬破頂價租名城3房 較舊租升16%
內地生3.6萬破頂價租名城3房 較舊租升16%
新盤首8月8170宗成交 逼近去年全年
新盤首8月8170宗成交 逼近去年全年
AIRSIDE商場下月底試業
AIRSIDE商場下月底試業
聯合出版集團3800萬購北角工廈
聯合出版集團3800萬購北角工廈