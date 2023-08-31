「逢三不詳」 料港樓價明年回升

根據陳達材解釋，磁場學也可視為統計學的應用，例如以20年作為一個周期，本港在1984年至2003年及2004年至2023年此兩個周期，在周期展開後10多年（1984年至1997年及2004年至2019年）樓價均曾大漲小回，並在其後數年（1997年至2003年及2019年至2023年）、即周期最後數年樓價均回落。

讚李家超重視經濟發展 招商搶人才

至於基本因素方面，陳達材分析，雖然本港經濟經歷2020年至2022年3年新冠疫情衝擊後全面復蘇需時，買家購買力仍然有待恢復，加上高息環境亦短期不利樓價，但他認為，李家超在去年7月上任特首後，過去一年多以來多次帶領官員出外招商引資，說好香港故事，也推出各項政策搶人才，「李家超與上屆特首不同，他比較勤力，而且亦着重經濟發展」，故他相信最快明年便可引領本港經濟提升增長動力，加上本港明年亦有機會跟隨美國減息，均有利樓價再展升浪。

陳達材表示：「我覺得香港人始終是鍾意買樓保值的，而且香港人亦有很多儲蓄。另外，以我目前所住的高尚住宅區來說，不止香港人，亦有很多內地人、東南亞人及其他外國人居住及買樓，在如此強勁的購買力支持下，我不覺得是次樓價調整期會像1997年至2003年般嚴重，相信明年便會回升」。

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