黃竹坑Ovolo酒店放售 市值11億

湯君明1.2億放售蕪湖街舖

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰表示，截至今年6月，每間可用房間收入約為1085元，較去年同期增長約32%，預計酒店業將復蘇，料吸引潛在買家入市投資。

另科達地產湯君明繼早前以8.8億元放售屯門寶田商場及車位後，最新再放售紅磡一個約1萬方呎的複式舖，叫價約1.2億元。中原（工商舖）高級分區營業董事周浩然表示，物業為紅磡蕪湖街177至191A裕新大廈地下C舖連一樓全層，總面積約1萬方呎，意向價約1.2億元，以交吉形式交易，呎價約1.2萬元。另業主同時以月租30萬元招租，呎租約30元。

此外，政府積極推動夜經濟，新地（0016）觀塘apm推出一連9日夜書市集後，將在9月至10月期間，加推一系列夜市活動及夜消費優惠，新地執行董事馮秀炎表示，為配合政府夜經濟發展方向，下周一舉行電影《七月返歸》首映禮，另在9月16日晚上舉行「XiX青春女團唱跳夜」。

同時配合中秋佳節，將聯承阿根廷藝術家帶來主題裝置「中秋萌寵樂甜園」，預期可推動整體人流升10%至20%。