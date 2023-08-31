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經濟

香港地產

美聯虧轉盈 半年賺3906萬 黃建業憂港失優勢籲撤辣

【明報專訊】雖然近月樓市回落，但美聯集團（1200）公布，截至今年6月底止，集團轉虧為盈，中期股東應佔溢利3905.9萬元，去年同期虧損2.32億元，每股盈利5.45仙，不派息。不過，美聯集團主席黃建業表示，首季旺市屬曇花一現，香港優勢將逐漸「煙消雲散」，政府撤辣已刻不容緩。

該集團指，期內業績轉虧為盈，主要由於集團本港之市佔率上升，以及集團致力於香港及內地精簡業務，期內集團收入23.54億元，按年增加37.24%。截至今年6月底止，集團聘用5362名全職僱員，按年減少343人或6.01%，其中4606名為營業代理。

黃建業表示，上半年樓市表現較預期差，首季旺市屬曇花一現，反映經濟引擎失速，通關「紅利」迅速耗盡，復蘇動力減弱，令香港優勢將逐漸「煙消雲散」，樓市高位回落，預測全年樓價升幅「捧蛋」，重返2017年即6年前的水平，料蝕讓個案攀升。他指，辣招已經過時，撤辣刻不容緩，更提出多項建議救港經濟，呼籲立即全面減稅，包括減收利得稅、樓股印花稅，大力發展具本港獨特優勢的行業，吸引移民及外資，盼能刺激經濟。

美聯副主席黃靜怡亦指，今年整體每月平均9.1個代理爭奪一張住宅單，為有紀錄以來的次高，高租金蠶食盈利，代理租舖不時受到「不平等待遇 」，集團須時刻檢討租金政策，以減低租金開支為首要目標。

中原施俊嶸：不宜過分睇淡後市

另中原集團亦公布，上半年佣金收益51.73億元，較去年同期增長21%，其中中原地產香港佣金上半年收益19.19億元，較去年同期增加26%，料稅後盈利1.6億元。中原集團行政總裁施俊嶸表示，次季整體成交量下跌，但市場剛性需求不減，部分買家對後市較為觀望，相信購買力會陸續釋放，對後市不宜過分睇淡。他又指，有見近期發展商紛減價吸客，且成效顯著，8月份一手成交已突破1000宗，相信一手交投轉旺有助帶動市場整體氣氛。

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