美孚3房942萬沽 4年實蝕兩成

此外，中原首席分區營業經理盧鏡豪指，鴨脷洲海怡半島本月暫錄12宗成交，追平7月成交量，其中18座低層B室，實用581方呎，3房1套間隔，望街景，以785萬元易手，實呎13,511元。原業主2020年840萬元購入，帳蝕55萬元或7%，連使費料實蝕約100萬元或12%。

太古城海景3房1700萬沽 40年升20倍

另外，中原高級區域營業經理王秀芬表示，鰂魚涌太古城青松閣中層H室，實用1114方呎，3房1套連工人房間隔，享海景，今年3月以2200萬元放盤，因裝修較殘舊，加上市况回落，以1700萬元易手，累減500萬元或23%，實呎15,260元，較銀行估價約2000萬元低17%。原業主1983年81萬元購入，帳面勁賺1619萬元或約20倍。

資料顯示，同座另一中層H室，今年3月樓價反彈期間以2180萬元易手，時隔近半年，撇除樓層及裝修等因素，今次成交價與同類單位成交價回落約480萬元或22%。