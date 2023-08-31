機組人員2.2萬租盈翠兩房 同類新高 啟德連續8個月每月破200宗租賃個案

美聯助理聯席董事袁佩雲表示，盈翠半島7座高層B室，實用面積520方呎，兩房間隔，業主早前以2.2萬元放租，獲機組人員或相關人士「零議價」承租，實用呎租逾42元，料創屋苑同類單位月租新高。業主去年10月才以750萬元購入單位，租賃回報約3.5厘。袁氏指，屋苑兩房戶過去最高租金約2.1萬元，由於近月租盤短缺，租客在缺少選擇下需以破頂價承租上址。

內地生1.23萬租慧賢軒203呎納米樓

中原分區營業經理馮子進指，灣仔本月暫錄逾135宗租賃成交，逼近上月全月約157宗的紀錄，其中慧賢軒高層C室，實用203方呎，開放式間隔，原以1.25萬元放租，不足一周即獲內地來港升學的研究生以1.23萬元承租，並預繳一年租金約14.7萬元，實用呎租61元，創屋苑3年來呎租新高。業主2011年288萬元買入，租金回報約5厘。

另外，中原分行經理施蒂文表示，啟德新區連續8個月每月錄逾200宗租賃，本月暫錄205宗，其中入伙盤MONACO ONE佔90宗，平均實用呎租49元，屋苑2B座低層F室，實用329方呎，1房間隔，享內園景，以16,800元租出，實用呎租51元。業主2021年12月約830萬元一手購入，租金回報2.4厘。

荃灣連續兩月每月破200宗租賃

荃灣本月亦累錄約225宗租賃成交，並連續第二個月超過200宗租賃成交的地區，美聯高級分區營業經理梁仲維表示，區內屋苑柏傲灣2A座高層C室，實用421方呎，1房間隔，附企理裝修，以約2萬元租出、實用呎租約47.5元；業主2017年初809.7萬元一手購入，租金回報約3厘。

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗Grand YOHO本月錄逾20宗租賃，屬交投最活躍的元朗市中心屋苑，平均呎租約33元，其中1座低層E室，實用面積523方呎，兩房間隔，以1.73萬元租出，實用呎租33元，租客為本地家庭。業主2019年約810萬元買入，租金回報約2.6厘。

明報記者