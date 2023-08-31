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經濟
2023年8月31日星期四
股市最前線
穗深推認房不認貸 首套房貸鬆綁 市場憧憬京滬跟隨 分析：主要利主流房企
碧桂園半年蝕489億 核數師：銷售沒反彈
潤地核心純利增11% 有息負債率降
華潤萬象生活核心多賺37％ 中期息大增76％
中石油半年多賺4.5％ 中期息派0.21元
平保：產品降回報率後仍具競爭力
新世界上半年完成300億融資
中行息差微跌 跑贏工建農行 降LPR影響 料下半年壓力非常大
人行：續增民企貸款佔比 加大支持力度
中銀業績報喜 多賺35%增派息
HKTVmall母企少賺62% 下半年推糧油雜貨優惠
保誠新業務利潤升39% 料今明年增派息
融創半年虧損154億 到期未償借貸1292億
美「小非農」增18萬 5個月最少 次季GDP升幅 修訂後下調至2.1%
Lego高增長告終 營業利潤跌19%
西武員工罷工 業界逾60年來首見
張兆聰：美債息跌金價升 招金強勢可博
人民幣定存高息精選
技術取勝：紫金近期低位不宜失守
劉思明：手機股熱鬧 小米走勢回勇
周顯：跑掉了的成交回不來
湯文亮：若不執法 只會更多人犯法
機組人員2.2萬租盈翠兩房 同類新高 啟德連續8個月每月破200宗租賃個案
黎永滔灣仔舊樓變身共居空間招租
美孚3房942萬沽 4年實蝕兩成
薄扶林VICTORIA COAST下月招標推售
美聯虧轉盈 半年賺3906萬 黃建業憂港失優勢籲撤辣
黃竹坑Ovolo酒店放售 市值11億
城市規劃師陳達材：汲取啟德教訓 須妥善發展北都
「逢三不詳」 料港樓價明年回升
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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穗深推認房不認貸 首套房貸鬆綁 市場憧憬京滬跟隨 分析：主要利主流房企
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