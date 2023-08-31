HKTVmall母企少賺62% 下半年推糧油雜貨優惠

降全年訂單商品交易額目標

集團上半年訂單商品交易額（GMV）為40.28億元，按年跌3.8%，以已完成訂單計，糧油雜貨GMV按年下跌16.5%至17.2億元。周慧晶表示糧油雜貨是很重要的商品類別，惟上半年市民重新外出用膳或外出旅行，加上去年高基數，令其GMV回落。不過線下超級市場生意跌幅更大，平台的美容健康產品和寵物用品生意有所增長，認證了即使消費力減弱，客戶已將線下購物習慣轉至線上，成不可逆轉的趨勢。其他新業務方面，集團行政總裁（國際業務）劉志剛稱，全自動零售商店「in:Five」已於今年8月在英國曼徹斯特試業營運，正觀察客戶對新零售模式的反應，料於9至10月正式營運，亦在探詢其他地區的可能性。

集團同時下調今年全年業務目標，GMV目標原為88至92億元，現下調至84至88億元；EBITDA佔GMV由5.0至5.5%下調至3.2至3.4%。